Вона сказала "Так"! 20-річній доньці Полякової освідчився іноземець (відео)

20-річна Марія, донька співачки Олі Полякової, поділилася радісною новиною. Дівчині освідчилися, а вона погодилася стати дружиною свого обранця.
За кого Маша Полякова виходить заміж і що відомо про її коханого, розповідає РБК-Україна.
Останнім часом Маша небагато розповідала про особисте життя, але восени минулого року вона казала про стосунки з однолітком. Тоді донька співачки зустрічалася з Микитою, з яким познайомилася в Києві.
Втім, з цим хлопцем "не склалося". І нині вона здивувала несподіваним дописом, в якому показала особливе відео.
Новий обранець Марії зробив їй пропозицію.Він подарував їй обручку, а вона сказала "Так".
Звісно, новина про те, що донька Полякової виходить заміж, сильно здивувала її фанів. Вони одразу почали питати, чи згодна з усім цим її зіркова мама, а також висунули версію про те, що Маша може жартувати.
Доньці Полякової освідчилися (скріншоти)
Втім, поки що дівчина нічого не коментує.
На відео, де доньці співачки освідчуються, можна роздивитися не лише обручку та Машу, а й її обранця. Іноземця звуть Еден Пассареллі (Eden Passarelli), він вчиться у Берклі, де і сама дівчина. Він музикант і також грає у гурті.
Наречений Маші Полякової (фото: instagram.com/eden.bassarelli)
В соцмережах можна знайти й його вік. Обранцю Маші приблизно 25 років, адже він пише, що народився у 2000-му. Також у нього є сторінка на Linkedin. Там зазначено, що декілька років тому він працював у гриль-барі, а нині став менеджером артистів і активно шукає віддалену роботу.
Як зазначено в анкеті, хлопець закінчить Берклі у 2028 році. Ймовірно, саме там він познайомився з Марією.
З ким зустрічається донька Полякової (скріншоти)
А на своїй сторінці у Facebook юнак запостив ще одне відео з Машею. На ньому вона позує на тій же локації, але вже після освідчення. Щаслива дівчина посміхалася на камеру.
"Я дуже вдячний за мою чудову наречену Марію. Нехай у нас буде довге, щасливе та плідне життя разом", - написав він.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи з Instagram Марії Полякової та її обранця, профіль Пассареллі на Linkedin, його сторінка на Facebook.