Вона сказала "Так"! 20-річній доньці Полякової освідчився іноземець (відео)

Доньці Полякової зробили пропозицію

Останнім часом Маша небагато розповідала про особисте життя, але восени минулого року вона казала про стосунки з однолітком. Тоді донька співачки зустрічалася з Микитою, з яким познайомилася в Києві.

Втім, з цим хлопцем "не склалося". І нині вона здивувала несподіваним дописом, в якому показала особливе відео.

Новий обранець Марії зробив їй пропозицію.Він подарував їй обручку, а вона сказала "Так".

Звісно, новина про те, що донька Полякової виходить заміж, сильно здивувала її фанів. Вони одразу почали питати, чи згодна з усім цим її зіркова мама, а також висунули версію про те, що Маша може жартувати.

Доньці Полякової освідчилися (скріншоти)

Втім, поки що дівчина нічого не коментує.

Наречений Маші Полякової - хто він

На відео, де доньці співачки освідчуються, можна роздивитися не лише обручку та Машу, а й її обранця. Іноземця звуть Еден Пассареллі (Eden Passarelli), він вчиться у Берклі, де і сама дівчина. Він музикант і також грає у гурті.

Наречений Маші Полякової (фото: instagram.com/eden.bassarelli)

В соцмережах можна знайти й його вік. Обранцю Маші приблизно 25 років, адже він пише, що народився у 2000-му. Також у нього є сторінка на Linkedin. Там зазначено, що декілька років тому він працював у гриль-барі, а нині став менеджером артистів і активно шукає віддалену роботу.

Як зазначено в анкеті, хлопець закінчить Берклі у 2028 році. Ймовірно, саме там він познайомився з Марією.

З ким зустрічається донька Полякової (скріншоти)

А на своїй сторінці у Facebook юнак запостив ще одне відео з Машею. На ньому вона позує на тій же локації, але вже після освідчення. Щаслива дівчина посміхалася на камеру.

"Я дуже вдячний за мою чудову наречену Марію. Нехай у нас буде довге, щасливе та плідне життя разом", - написав він.