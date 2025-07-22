Не впізнати: Білик показала архівне фото з 90-х і заінтригувала фанатів
Відома українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників, опублікувавши рідкісне архівне фото з 90-х, на якому її важко впізнати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Білик показала себе в молодості
Артистка поділилася фото із загадковим чоловіком. Світлина, судячи з усього, була зроблена на початку 90-х, проте сама артистка не уточнила, коли саме і хто ж на фото.
"Вгадайте, хто зі мною на фото?" - написала вона.
Ірина Білик у 90-ті (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Як відреагували в мережі
Зазначимо, що на знімку співачка постала з короткою стрижкою і рудим відтінком волосся. Не всі фоловери впізнали її:
- "А ви де тут?"
- "Яка була красива Ірина Білик"
- "Яка Ірина була красива до операцій"
- "А ви де?"
- "Так тут і вас не вгадати"
- "Ми то й Іру не впізнали, не кажучи про те, з ким Іра"
- "Ледве впізнала Ірину Білик, проста невинна дівчинка"
- "Історичне фото. Старт людини-легенди з піснями нашої молодості. Дякую, Ірино, за чудові пісні, які навіюють смак і запах молодості"
- "Яка ви класна! Я була на вашому концерті, коли ви були в цьому стилі! Любила вас завжди"
- "Клас. Це фото, напевно, з 90-х. Була на концерті Ірини Білик у Донецьку в Палаці спорту, здається, в 97-му"
- "1994 рік, руде волосся".
Водночас користувачі мережі намагалися вгадати, хто зі співачкою на старому фото. Деякі припустили, що це може бути продюсер Олександр Ягольник, модельєр Андре Тан і навіть співак Віктор Павлік:
- "Мені здається, що Віктор Павлік"
- "Тарас"
- "Олександр Ягольник?"
- "Ігор Карнелюк?"
- "Мікі Рурк?"
- "Фальоса?"
- "Олександр Данилюк?"
- "Брат"
- "Алан Чумак"
- "Петро Мага?"
- "Тарас Гавриляк"
- "Андре Тан".
Що відомо про пластичні операції Білик
Зазначимо, що співачка не заперечує, що робила пластичні операції. Першою пластичною операцією Ірини стала зміна форми очей - її артистка зважилася зробити після народження сина Гліба. Тоді багато хто говорив їй, що в неї "сумний" вигляд очей.
Вдруге вона зробила "пластику", щоб змінити форму носа, оскільки їй не подобався її ніс із горбинкою.
Крім того, Білик кілька разів робила підтяжку обличчя, а також уколи краси і збільшила губи.
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
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