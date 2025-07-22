Не впізнати: Білик показала архівне фото з 90-х і заінтригувала фанатів

Відома українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників, опублікувавши рідкісне архівне фото з 90-х, на якому її важко впізнати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Білик показала себе в молодості

Артистка поділилася фото із загадковим чоловіком. Світлина, судячи з усього, була зроблена на початку 90-х, проте сама артистка не уточнила, коли саме і хто ж на фото.

"Вгадайте, хто зі мною на фото?" - написала вона.

Ірина Білик у 90-ті (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Як відреагували в мережі

Зазначимо, що на знімку співачка постала з короткою стрижкою і рудим відтінком волосся. Не всі фоловери впізнали її:

"А ви де тут?"

"Яка була красива Ірина Білик"

"Яка Ірина була красива до операцій"

"А ви де?"

"Так тут і вас не вгадати"

"Ми то й Іру не впізнали, не кажучи про те, з ким Іра"

"Ледве впізнала Ірину Білик, проста невинна дівчинка"

"Історичне фото. Старт людини-легенди з піснями нашої молодості. Дякую, Ірино, за чудові пісні, які навіюють смак і запах молодості"

"Яка ви класна! Я була на вашому концерті, коли ви були в цьому стилі! Любила вас завжди"

"Клас. Це фото, напевно, з 90-х. Була на концерті Ірини Білик у Донецьку в Палаці спорту, здається, в 97-му"

"1994 рік, руде волосся".

Водночас користувачі мережі намагалися вгадати, хто зі співачкою на старому фото. Деякі припустили, що це може бути продюсер Олександр Ягольник, модельєр Андре Тан і навіть співак Віктор Павлік:

"Мені здається, що Віктор Павлік"

"Тарас"

"Олександр Ягольник?"

"Ігор Карнелюк?"

"Мікі Рурк?"

"Фальоса?"

"Олександр Данилюк?"

"Брат"

"Алан Чумак"

"Петро Мага?"

"Тарас Гавриляк"

"Андре Тан".

Що відомо про пластичні операції Білик

Зазначимо, що співачка не заперечує, що робила пластичні операції. Першою пластичною операцією Ірини стала зміна форми очей - її артистка зважилася зробити після народження сина Гліба. Тоді багато хто говорив їй, що в неї "сумний" вигляд очей.

Вдруге вона зробила "пластику", щоб змінити форму носа, оскільки їй не подобався її ніс із горбинкою.

Крім того, Білик кілька разів робила підтяжку обличчя, а також уколи краси і збільшила губи.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)