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Не узнать: Билык показала архивное фото из 90-х и заинтриговала фанатов

Вторник 22 июля 2025 14:01
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Не узнать: Билык показала архивное фото из 90-х и заинтриговала фанатов Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Ирина Билык удивила поклонников, опубликовав редкое архивное фото из 90-х, на котором ее трудно узнать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Билык показала себя в молодости

Артистка поделилась фото с загадочным мужчиной. Снимок, судя по всему, был сделан в начале 90-х, однако сама артистка не уточнила, когда именно и кто же на фото.

"Угадайте, кто со мной на фото?" - написала она.

Не узнать: Билык показала архивное фото из 90-х и заинтриговала фанатов

Ирина Билык в 90-е (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Как отреагировали в сети

Отметим, что на снимке певица предстала с короткой стрижкой и рыжим оттенком волос. Не все фолловеры узнали ее:

  • "А вы где тут?"
  • "Какая была красивая Ирина Билык"
  • "Какая Ирина была красивая до операций"
  • "А вы где?"
  • "Так тут и вас не угадать"
  • "Мы то и Иру не узнали, не говоря о том, с кем Ира"
  • "Едва узнала Ирину Билык, простая невинная девушка"
  • "Историческое фото. Старт человека-легенды с песнями нашей молодости. Спасибо, Ирина, за замечательные песни, которые навевают вкус и запах молодости"
  • "Какая вы классная! Я была на вашем концерте, когда вы были в этом стиле! Любила вас всегда"
  • "Класс. Это фото, наверное, с 90-х. Была на концерте Ирины Билык в Донецке во Дворце спорта, кажется, в 97-м"
  • "1994 год, рыжие волосы".

В то же время пользователи сети пытались угадать, кто с певицей на старом фото. Некоторые предположили, что это может быть продюсер Александр Ягольник, модельер Андре Тан и даже певец Виктор Павлик:

  • "Мне кажется, что Виктор Павлик"
  • "Тарас"
  • "Александр Ягольник?"
  • "Игорь Карнелюк?"
  • "Мики Рурк?"
  • "Фальоса?"
  • "Александр Данилюк?"
  • "Брат"
  • "Алан Чумак"
  • "Петр Мага?"
  • "Тарас Гавриляк"
  • "Андре Тан".

Что известно о пластических операциях Билык

Отметим, что певица не отрицает, что делала пластические операции. Первой пластической операцией Ирины стало изменение формы глаз - ее артистка решилась сделать после рождения сына Глеба. Тогда многие говорили ей, что у нее "грустный" вид глаз.

Второй раз она сделала "пластику", чтобы изменить форму носа, так как ей не нравился ее нос с горбинкой.

Кроме того, Билык несколько раз делала подтяжку лица, а также уколы красоты и увеличила губы.

Не узнать: Билык показала архивное фото из 90-х и заинтриговала фанатов

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

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