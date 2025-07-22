Не узнать: Билык показала архивное фото из 90-х и заинтриговала фанатов
Известная украинская певица Ирина Билык удивила поклонников, опубликовав редкое архивное фото из 90-х, на котором ее трудно узнать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Билык показала себя в молодости
Артистка поделилась фото с загадочным мужчиной. Снимок, судя по всему, был сделан в начале 90-х, однако сама артистка не уточнила, когда именно и кто же на фото.
"Угадайте, кто со мной на фото?" - написала она.
Ирина Билык в 90-е (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Как отреагировали в сети
Отметим, что на снимке певица предстала с короткой стрижкой и рыжим оттенком волос. Не все фолловеры узнали ее:
- "А вы где тут?"
- "Какая была красивая Ирина Билык"
- "Какая Ирина была красивая до операций"
- "А вы где?"
- "Так тут и вас не угадать"
- "Мы то и Иру не узнали, не говоря о том, с кем Ира"
- "Едва узнала Ирину Билык, простая невинная девушка"
- "Историческое фото. Старт человека-легенды с песнями нашей молодости. Спасибо, Ирина, за замечательные песни, которые навевают вкус и запах молодости"
- "Какая вы классная! Я была на вашем концерте, когда вы были в этом стиле! Любила вас всегда"
- "Класс. Это фото, наверное, с 90-х. Была на концерте Ирины Билык в Донецке во Дворце спорта, кажется, в 97-м"
- "1994 год, рыжие волосы".
В то же время пользователи сети пытались угадать, кто с певицей на старом фото. Некоторые предположили, что это может быть продюсер Александр Ягольник, модельер Андре Тан и даже певец Виктор Павлик:
- "Мне кажется, что Виктор Павлик"
- "Тарас"
- "Александр Ягольник?"
- "Игорь Карнелюк?"
- "Мики Рурк?"
- "Фальоса?"
- "Александр Данилюк?"
- "Брат"
- "Алан Чумак"
- "Петр Мага?"
- "Тарас Гавриляк"
- "Андре Тан".
Что известно о пластических операциях Билык
Отметим, что певица не отрицает, что делала пластические операции. Первой пластической операцией Ирины стало изменение формы глаз - ее артистка решилась сделать после рождения сына Глеба. Тогда многие говорили ей, что у нее "грустный" вид глаз.
Второй раз она сделала "пластику", чтобы изменить форму носа, так как ей не нравился ее нос с горбинкой.
Кроме того, Билык несколько раз делала подтяжку лица, а также уколы красоты и увеличила губы.
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
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