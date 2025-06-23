"Я не хочу це втратити": Юрій Ткач розповів правду про стосунки з дочкою

Відомий український актор, гуморист і ведучий Юрій Ткач рідко ділиться особистим, але за лаштунками шоу "єПитання" на Новому каналі він відверто розповів про особливий зв'язок із донькою Лізою.

Про те, яких основних принципів у вихованні підлітка дотримуються в їхній сім’ї, Ткач поділився з РБК-Україна.

Юрій Ткач про стосунки з дочкою

За словами телезірки, "ті люди, які бачать Лізу з боку, кажуть, що вона дуже подорослішала, витягнулася", однак сам Юрій цього не помічає, бо для нього "вона завжди маленька донечка".

"Я постійно кажу, що обожнюю її, часто обіймаю. Ми одне за одним дуже сумуємо, коли я в роз'їздах, або навіть коли вона в школі", - розповідає Ткач.

Він каже, що "з кожним днем Ліза стає дедалі цікавішою".

"У нас добре налагоджена спільна мова, вона ділиться зі мною майже всім. Ми можемо довго спілкуватися на різні теми. Мені подобається, що Ліза дуже відкрита. Мене це підкуповує. І я не хочу це втратити. Тому ставлюся з повагою до наших діалогів, її бажань і турбот", - говорить Юрій.

Юрій Ткач з донькою (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Як зовні, так і характером донька ідеально поєднала в собі риси матусі й татуся.

"Стосовно характеру - Ліза взяла від мене та дружини найкращі риси", - з усмішкою говорить гуморист.

За словами актора, вона "доволі конкретна дівчинка".

"Якщо їй щось не подобається, одразу каже "ні". Якщо щось подобається, каже: "Так, я хочу, я буду, я зроблю для цього все". І якщо ми їй щось пообіцяли, то обов’язково маємо це зробити. У сім'ї є правило: якщо ти дав слово, то дотримайся його", - ділиться він.

У родині Ткачів дуже сучасний підхід до виховання дитини.

"Ми з нею багато спілкуємося. Як щось не влаштовує, то все вирішуємо через діалоги. Ліза знає межі, за які не можна заступати, і також виставляє свої кордони", - зізнається Юрій.

Юрій Ткач з донькою та дружиною (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

А ще у Лізи є цікава фішка: коли розуміє, що не права, то погоджується з цим, і далі не пускає за свій кордон.

"Каже: "Все, стоп, дякую. Я все зрозуміла, не треба продовжувати». Вона не любить, коли її відчитують, дуже акцентують увагу на одному й тому ж", - резюмував артист.

Що відомо про сім'ю Юрія Ткача

Дружина українського гумориста - Вікторія Ткач, блогерка з понад 420 тис. підписників.

Вони познайомилися за посередництва мами Юрія, і різниця у віці (Вікторія молодша на 8 років) не стала на заваді їхнім стосункам.

Їхній дочці Єлизаветі у вересні 2024 року виповнилося 10 років.

Цікаво, що у 2024-2025 роках пара пережила серйозну кризу: навіть жили окремо кілька місяців і були на межі розлучення.

Однак саме донька своєю щирістю і мудрими словами ("Тату, ми сім’я. Це ж назавжди, правда?") змусила їх переосмислити стосунки - і ця роль дочки стала вирішальною у збереженні сім’ї.

Юрій Ткач з донькою (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Сучасний підхід до сімейного життя і виховання - через діалог і взаєморозуміння - став важливим фундаментом подальших стосунків у їхній родині.

Наразі сім’я Ткачів живе в Україні, працює спільно: Вікторія виконує роль менеджера Юрія, складає графік так, щоб залишався час для дитинства Лізи.

Вони планують провести ще одне священне вінчання - хоч доки не визначилися з датою й умовами.