"Я не хочу это потерять": Юрий Ткач рассказал правду об отношениях с дочерью

Известный украинский актер, юморист и ведущий Юрий Ткач редко делится личным, но за кулисами шоу "єПитання" на Новом канале он откровенно рассказал об особой связи с дочерью Лизой.

О том, каких основных принципов в воспитании подростка придерживаются в их семье, Ткач поделился с РБК-Украина.

Юрий Ткач об отношениях с дочерью

По словам телезвезды, "те люди, которые видят Лизу со стороны, говорят, что она очень повзрослела, вытянулась", однако сам Юрий этого не замечает, потому что для него "она всегда маленькая дочь".

"Я постоянно говорю, что обожаю ее, часто обнимаю. Мы друг за другом очень скучаем, когда я в разъездах, или даже когда она в школе", - рассказывает Ткач.

Он говорит, что "с каждым днем Лиза становится все интереснее".

"У нас хорошо налажена общая речь, она делится со мной почти всем. Мы можем долго общаться на разные темы. Мне нравится, что Лиза очень открыта. Меня это подкупает. И я не хочу это потерять. Поэтому отношусь с уважением к нашим диалогам, ее желаниям и заботам", - говорит Юрий.

Юрий Ткач с дочкой (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Как внешне, так и характером дочь идеально соединила в себе черты мамы и папы.

"Относительно характера - Лиза взяла от меня и жены лучшие черты", - с улыбкой говорит юморист.

По словам актера, она "довольно конкретная девочка".

"Если ей что-то не нравится, сразу говорит "нет". Если что-то нравится, говорит: "Да, я хочу, я буду, я сделаю для этого все". И если мы ей что-то пообещали, то обязательно должны это сделать. В семье есть правило: если ты дал слово, то сдержи его", - делится он.

В семье Ткачей очень современный подход к воспитанию ребенка.

"Мы с ней много общаемся. Если что-то не устраивает, то все решаем через диалоги. Лиза знает границы, за которые нельзя заступать, и также выставляет свои границы", - признается Юрий.

Юрий Ткач с дочерью и женой (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

А еще у Лизы есть интересная фишка: когда понимает, что не права, то соглашается с этим, и дальше не пускает за свою границу.

"Говорит: "Все, стоп, спасибо. Я все поняла, не надо продолжать". Она не любит, когда ее отчитывают, очень акцентируют внимание на одном и том же", - резюмировал артист.

Что известно о семье Юрия Ткача

Жена украинского юмориста - Виктория Ткач, блогер с более 420 тыс. подписчиков.

Они познакомились при посредничестве мамы Юрия, и разница в возрасте (Виктория младше на 8 лет) не стала помехой их отношениям.

Их дочери Елизавете в сентябре 2024 года исполнилось 10 лет.

Интересно, что в 2024-2025 годах пара пережила серьезный кризис: даже жили отдельно несколько месяцев и были на грани развода.

Однако именно дочь своей искренностью и мудрыми словами ("Папа, мы семья. Это же навсегда, правда?") заставила их переосмыслить отношения - и эта роль дочери стала решающей в сохранении семьи.

Юрий Ткач с дочкой (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Современный подход к семейной жизни и воспитанию - через диалог и взаимопонимание - стал важным фундаментом дальнейших отношений в их семье.

Сейчас семья Ткачей живет в Украине, работает совместно: Виктория выполняет роль менеджера Юрия, составляет график так, чтобы оставалось время для детства Лизы.

Они планируют провести еще одно священное венчание - хоть пока не определились с датой и условиями.