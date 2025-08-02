"Яка красуня!" Alyona Alyona вперше за довгий час показала маму на рідкісних фото
Реперка Alyona Alyona розчулила мережу новим дописом. Зірка "Євробачення" показала свою маму та розповіла, скільки їй виповнилося років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram співачки.
Як виглядає мама
Так, реперка розповіла, що 2 серпня її мамі виповнилося 54 роки. З нагоди дня народження Alyona Alyona вирішила поділитися серією теплих фото й розповіла, чого хоче побажати найближчій людині.
"Вітаю найріднішу з днем народження! Дякую за любов, силу, підтримку й все, що ти для мене робиш щодня. Нехай здоров’я, радість і спокій будуть з тобою завжди. Люблю", - написала співачка.
Alyona Alyona показала маму на рідкісних кадрах (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Фани приєдналися до привітань. Багато хто відзначив, що мама Alyona Alyona має чудовий вигляд і дуже молода. Також коментатори написали:
- "Вітаємо! Альона, у вас така молода красива мама. Бажаємо їй всіх благ"
- "Яка красуня!"
- "Шановна мамо! Хочу від щирого серця привітати вас із цим чудовим святом! Ви виховали справжній талант, і я, як чужа людина, але щирий шанувальник вашої доньки, хочу подякувати вам за її талант, за вашу підтримку, любов та віру в неї"
- "Мої найщиріші вітання. Це найцінніший скарб, який тобі подарував Бог у цьому житті... І цей найцінніший скарб - це Мама"
- "Твоя мама має таке добре обличчя, просто ангел. З Днем Народження маму".
Що відомо про родину Alyona Alyona
Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки) народилася в місті Капітанівка на Кіровоградщині. Декілька років тому повідомлялося, що батько артистки працював налагоджувачем вентиляційних мереж. А мама - пакувальницею.
Мама і тато реперки Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Alyona Alyona не приховує, що має гарні стосунки з батьками. Вона завжди розповідає, що може довіритися мамі та сказати їй про все завгодно.
"Я люблю мамині голубці і оселедця під шубою. Я відчуваю мамину молитву. Я можу розповісти матері будь-що. Це велика цінність", - казала зірка навесні цього року.
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