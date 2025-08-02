"Какая красавица!" Alyona Alyona впервые за долгое время показала маму на редких фото
Рэперша Alyona Alyona умилила сеть новым постом. Звезда "Евровидения" показала свою маму и рассказала, сколько ей исполнилось лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.
Как выглядит мама
Так, рэперша рассказала, что 2 августа ее маме исполнилось 54 года. По случаю дня рождения Alyona Alyona решила поделиться серией теплых фото и рассказала, чего хочет пожелать самому близкому человеку.
"Поздравляю самую родную с днем рождения! Спасибо за любовь, силу, поддержку и все, что ты для меня делаешь каждый день. Пусть здоровье, радость и покой будут с тобой всегда. Люблю", - написала певица.
Alyona Alyona показала маму на редких кадрах (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Фаны присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мама Alyona Alyona отлично выглядит и очень молода. Также комментаторы написали:
- "Поздравляем! Алена, у вас такая молодая красивая мама. Желаем ей всех благ"
- "Какая красавица!"
- "Уважаемая мама! Хочу от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником! Вы воспитали настоящий талант, и я, как чужой человек, но искренний поклонник вашей дочери, хочу поблагодарить вас за ее талант, за вашу поддержку, любовь и веру в нее"
- "Мои самые искренние поздравления. Это самое ценное сокровище, которое тебе подарил Бог в этой жизни... И это самое ценное сокровище - это мама"
- "Твоя мама имеет такое доброе лицо, просто ангел. С Днем Рождения маму".
Что известно о семье Alyona Alyona
Алена Савраненко (настоящее имя рэперши) родилась в городе Капитановка на Кировоградщине. Несколько лет назад сообщалось, что отец артистки работал наладчиком вентиляционных сетей. А мама - упаковщицей.
Мама и папа рэперши Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Alyona Alyona не скрывает, что имеет хорошие отношения с родителями. Она всегда рассказывает, что может довериться маме и сказать ей обо всем что угодно.
"Я люблю мамины голубцы и селедку под шубой. Я чувствую мамину молитву. Я могу рассказать матери что угодно. Это большая ценность", - говорила звезда весной этого года.
Вас может заинтересовать
-
Сколько Alyona Alyona тратит на жизнь в деревне
-
Alyona Alyona призналась, почему не спешит замуж
-
Известная певица жестко высказалась в адрес Alyona Alyona Alyona.