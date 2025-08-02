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"Какая красавица!" Alyona Alyona впервые за долгое время показала маму на редких фото

Суббота 02 августа 2025 19:08
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"Какая красавица!" Alyona Alyona впервые за долгое время показала маму на редких фото Алена Алена (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Полина Иваненко

Рэперша Alyona Alyona умилила сеть новым постом. Звезда "Евровидения" показала свою маму и рассказала, сколько ей исполнилось лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.

Как выглядит мама

Так, рэперша рассказала, что 2 августа ее маме исполнилось 54 года. По случаю дня рождения Alyona Alyona решила поделиться серией теплых фото и рассказала, чего хочет пожелать самому близкому человеку.

"Поздравляю самую родную с днем рождения! Спасибо за любовь, силу, поддержку и все, что ты для меня делаешь каждый день. Пусть здоровье, радость и покой будут с тобой всегда. Люблю", - написала певица.

Alyona Alyona показала маму на редких кадрах (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Фаны присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мама Alyona Alyona отлично выглядит и очень молода. Также комментаторы написали:

  • "Поздравляем! Алена, у вас такая молодая красивая мама. Желаем ей всех благ"
  • "Какая красавица!"
  • "Уважаемая мама! Хочу от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником! Вы воспитали настоящий талант, и я, как чужой человек, но искренний поклонник вашей дочери, хочу поблагодарить вас за ее талант, за вашу поддержку, любовь и веру в нее"
  • "Мои самые искренние поздравления. Это самое ценное сокровище, которое тебе подарил Бог в этой жизни... И это самое ценное сокровище - это мама"
  • "Твоя мама имеет такое доброе лицо, просто ангел. С Днем Рождения маму".

Что известно о семье Alyona Alyona

Алена Савраненко (настоящее имя рэперши) родилась в городе Капитановка на Кировоградщине. Несколько лет назад сообщалось, что отец артистки работал наладчиком вентиляционных сетей. А мама - упаковщицей.

&quot;Какая красавица!&quot; Alyona Alyona впервые за долгое время показала маму на редких фотоМама и папа рэперши Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona не скрывает, что имеет хорошие отношения с родителями. Она всегда рассказывает, что может довериться маме и сказать ей обо всем что угодно.

"Я люблю мамины голубцы и селедку под шубой. Я чувствую мамину молитву. Я могу рассказать матери что угодно. Это большая ценность", - говорила звезда весной этого года.

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