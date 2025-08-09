ua en ru
Yarmak та Jerry Heil прокоментували скандал з Темляком: видалили кліп

Субота 09 серпня 2025 15:41
Yarmak та Jerry Heil видалили кліп "З якого ти поверху неба" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

На тлі гучного скандалу навколо Костянтина Темляка, якого колишня дівчина публічно звинуватила в аб'юзі, побитті та моральному знущанні, свої позиції висловили Yarmak та Jerry Heil.

РБК-Україна з посиланням на Instagam зірок розповідає, якою буде доля кліпу, в якому знявся Темляк.

Як Jerry Heil та Yarmak відреагували на скандал з Темляком

Співачка та репер в першу чергу засудили насилля. Після оприлюднення інформації про аб'юз та непристойне спілкування з 15-річною вони вирішили видалити кліп "З якого ти поверху неба", у якому Темляк знявся разом з дружиною Анастасією Нестеренко.

У спільному дописі виконавці наголосили, що під час підготовки та зйомок вони не знали фактів минулого актора.

"Будь-яке насильство - це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його. Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після публікації відео", - написали вони.

Yarmak та Jerry Heil прокоментували скандал з Темляком: видалили кліпКадр з Темляком та дружиною (скриншот)​​​​​​​

Вони наголосили, що відео на хіт було не про конкретну історію кохання. Задум полягав у зображенні історій кохання мільйонів українців, які вимушені жити на відстані через війну.

Після резонансу у соцмережах відео почало викривляти початкову ідею, тож вони вирішили прибрати його з платформи. Натомість представили інший ролик, де у центрі любовної історії пісні "З якого ти поверху неба" - слухачі.

"Ми змонтуємо кліп про вас! Щоб стати його частиною, публікуйте ваші відео під звук в тікток або надсилайте на пошту poverhneba@gmail.com", - зазначили вони.

Прокоментували скандал і в проєкті "Ебаут", в рекламі якого знявся Костянтин. На тлі хвилі хейту учасниці вийшли з заявою, у якій засудили дії колеги.

Примітно, що вони не одразу висловили свою позицію, аж поки не з'явилася інформація про домагання до 15-річної. До цього Катерина Мотрич, наприклад, залишала йому слова підтримки в коментарях, але згодом їх видалила.

Що відомо про скандал з Темляком

Нагадаємо, напередодні, 8 серпня, колишня дівчина актора, фотографка Анастасія Соловйова, розповіла подробиці про їхні стосунки. Вона назвала колишнього "аб'юзером", "тираном" та "нарцисом" і навела приклади його агресивної та токсичної поведінки.

Також, з'ясувалося, що Костянтин неодноразово підіймав на дівчину руку. Він визнав це і заявив, що змінився і готовий нести покарання. Проте згодом стало відомо, що у 2023 році він "залицявся" до 15-річної дівчини, зокрема надсилав їй нюдси та пропонував інтим.

