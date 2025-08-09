Їй було 15: екс-фанатка Темляка показала "недитяче" листування з актором (фото і відео)

Що Темляк писав дівчині

Так, у відповідь на шокуючі Stories Анастасії Соловйової, яка наважилася розповісти про насильство збоку Темляка, своїм зізнанням поділилася співачка Manita. Вона заявила, що познайомилася з Костянтином та почала з ним спілкуватися, коли їй було 15 років.

"Після двох років мовчання стосовно Костянтина Темляка я би дуже хотіла обговорити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам розповіла стосовно нього. В мене дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років і я приїжджала час від часу до Києва, ходила в театр на Подолі, дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами. Тому що я неймовірно надихалася цими людьми", - почала свою історію дівчина.

"І звичайно, як підліток, як дуже була зацікавлена в спілкуванні. Але, на жаль, відбулася така ситуація, що Костянтин виявив дуже багато уваги до мене. І таким чином відбулася ситуація, де Костянтин розповідав, як би він хотів би мене в**бати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але чесно - це складно", - додала вона.

На скріншотах листувань, уривки якого зберегла співачка, можна побачити не лише текст з непристойними фантазіями. Також там можна помітити "кружечки" з відео. І там, окрім статевого органу, ще є обличчя автора таких роликів.

Актор Темляк потрапив у гучний скандал (скріншоти)

Також дівчина показала скріншот того самого вибачення, про яке йшлося в її відео.

"Привіт, в контексті усіх подій які відбуваються в інстаграмі - я хотів би вибачитись перед тобою, якщо колись міг тебе чимось образити. Я дуже ціную свою сімʼю зараз. Я дуже хотів би, щоб на мене ніхто не ображався. Пробач мене, якщо я міг тебе образити", - було написано у повідомленні.

Сама співачка зазначила, що отримала вибачення лише після того, як скандал потрапив в соцмережі та про нього багато хто дізнався.

"Наразі я не тримаю зла, але просто страшно, що люди продовжують думати, що це ангел", - резюмувала вона.

Колишня фанатка Темляка показала листування (скріншот)

Ані Темляк, ані його дружина, поки що слова співачки не коментували.

Скандал навколо Темляка - що сталося

Нагадаємо, ввечері 8 серпня колишня актора, фотограф Анастасія Соловйова, заявила, що більше не може мовчати. Вона розповіла про стосунки з Темляком, назвала його "аб'юзером" та "нарцисом".

А ще Соловйова заявила, що актор її бив. Також вона показала чимало скріншотів, на яких були уривки її листування з Костянтином. Були також і відео, на яких артист був агресивним. Після цього Темляк вибачився публічно, але мережа його слова не оцінила.