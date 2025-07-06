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Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов одружився: перші фото

Неділя 06 липня 2025 12:33
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Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов одружився: перші фото Михайло Діанов (фото: instagram.com/dianovmiha)
Автор: Поліна Іваненко

Захисник Маріуполя Михайло Діанов, який потрапив в полон після оборони "Азовсталі" та повернувся у вересні 2022 року, вдруге одружився. Захисник показав кадри зі своєю обраницею та розчулив мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Діанова.

Захисник "Азовсталі" одружився

Так, Діанов показав фото з обраницею, на якому вона ніжно на нього дивиться. Важко не помітити, що Михайло та його кохана - у святкових "луках".

Захисник позував у білосніжній сорочці та кремових штанах. А його обраниця була у білій сукні, з весільним букетом та вишуканою зачіскою.

Захисник &quot;Азовсталі&quot; Михайло Діанов одружився: перші фотоДіанов вдруге одружився (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

І потім Михайло додав ще одно фото, яке підтвердило всі "підозри". Діанов показав обручки.

Захисник &quot;Азовсталі&quot; Михайло Діанов одружився: перші фотоЗахисник Маріуполя одружився (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

Реакція мережі

У коментарях українці вітають Діанова та його кохану. Вони пишуть:

  • "Слава Богу, вітаємо вас"
  • "Вітаю щиро обидвох! Хай горе омина вашу родину; злагоди та любові вам на многії літа"
  • "Щиро вітаю молодят! Кохання вам, сімейного затишку та благополуччя. Нехай по житті буде вам обом тільки солодко, а не гірко"
  • "Многая літа вам у щасті"
  • "О, це діло! Тільки щастя! Назавжди".

Нагадаємо, про плани одружитися Діанов говорив ще взимку. Тоді він розповів, що освідчився своїй коханій, і вона сказала "так". Але раніше Михайло не показував обличчя своєї обраниці.

Захисник Маріуполя Діанов збирається одружитися вдруге: романтичне фотоМихайло Діанов і його кохана (фото: instagram.com/dianovmiha)

Лише згодом Діанов вперше показав свою наречену. Але хто вона та чим займається - він не розповідає.

До цього Михайло був одружений, але розлучився з першою обраницею понад 13 років тому. У шлюбі на світ з'явилася донька Діанова, Катерина.

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