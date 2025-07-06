Защитник "Азовстали" Михаил Дианов женился: первые фото

Защитник Мариуполя Михаил Дианов, который попал в плен после обороны "Азовстали" и вернулся в сентябре 2022 года , во второй раз женился. Защитник показал кадры со своей избранницей и растрогал сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дианова.

Защитник "Азовстали" женился

Так, Дианов показал фото с избранницей, на котором она нежно на него смотрит. Трудно не заметить, что Михаил и его возлюбленная - в праздничных "луках".

Защитник позировал в белоснежной рубашке и кремовых брюках. А его избранница была в белом платье, со свадебным букетом и изысканной прической.

Дианов во второй раз женился (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

И потом Михаил добавил еще одно фото, которое подтвердило все "подозрения". Дианов показал обручальные кольца.

Защитник Мариуполя женился (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

Реакция сети

В комментариях украинцы поздравляют Дианова и его возлюбленную. Они пишут:

"Слава Богу, поздравляем вас"

"Поздравляю искренне обоих! Пусть горе минует вашу семью; согласия и любви вам на многие годы"

"Искренне поздравляю молодоженов! Любви вам, семейного уюта и благополучия. Пусть по жизни будет вам обоим только сладко, а не горько"

"Многая лета вам в счастье"

"О, это дело! Только счастье! Навсегда".

Напомним, о планах жениться Дианов говорил еще зимой. Тогда он рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной, и она сказала "да". Но ранее Михаил не показывал лицо своей избранницы.

Михаил Дианов и его возлюбленная (фото: instagram.com/dianovmiha)

Лишь впоследствии Дианов впервые показал свою невесту. Но кто она и чем занимается - он не рассказывает.

До этого Михаил был женат, но развелся с первой избранницей более 13 лет назад. В браке на свет появилась дочь Дианова, Екатерина.