"Закінчив з відзнакою". Сергій Притула показав рідкісні фото з сином-випускником
Український волонтер і телеведучий Сергій Притула розчулив мережу рідкісними фото з сином Дмитром. Цьогоріч хлопець закінчив школу з відзнакою.
Як Притула привітав сина-випускника, розповідає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Як виглядає син Сергія Притули
Відомий волонтер рідко ділиться кадрами з юнаком. Проте з нагоди випуску зі школи вирішив опублікувати серію фото та зворушливе відео.
Так, він показав архівне фото, де тримає маленького Дмитра на руках, і нове - з уже дорослим юнаком, який тримає в руках свідоцтво про закінчення школи.
"Шлях у 11 років був насиченим, цікавим, місцями бентежним, але напрочуд корисним! Зробив батьків і бабусь щасливими - свідоцтво з відзнакою!!! Пишаюсь тобою, сину!", - прокоментував щасливий тато.
Як змінився син Притули (колаж: РБК-Україна)
В Instagram Притула також додав, що роки пролетіли миттєво. Відпускати сина у доросле плавання важко. Проте він бажає йому щастя на новому шляху.
"Залишилось пережити НМТ", - наостанок пожартував він.
Сергій також показав додаток до свідоцтва, у якому можна побачити оцінки Дмитра. Хлопчик навчався на відмінно.
Як навчався син Притули (скриншот)
Як відреагували в мережі
Загалом підписники вітали батька та випускника, проте знайшлися й ті, хто вирішив виплеснути негатив.
- "Який у вас чудовий син. Доброї долі йому".
- "Який розумничок!!! Тішуся, що маємо таку прекрасну молодь".
- "Мило-любо подивитися. Світло серед дня. Нехай все у нього складеться якнайкраще".
- "Вітання синові та Вам, Сергію! Нехай у сина все виходить в подальшому житті!"
- "Щиро вітаю синочка!!! Дорослий. Хай сам обирає шлях! Ні до чого ці зайві в мережах слова!"
- "Ну Сергію, готуйся на фронт, трьома дітьми не прикриєшся. Діти дорослішають, стають повнолітніми".
- "Дані оновив?"
- "А тепер у хлопця знайдуть купу хвороб, і поїде він за кордон".
- "Який вояка. Ще трошки й може контракт 18-21 підписувати".
- "Чекаємо, коли ж виїде здобувати кращу освіту за кордоном".
- "Класний син і класні батьки. Тішуся разом з вами".
Нагадаємо, сина Дмитра ведучий виховує від першого шлюбу. З 2015 року він одружений з Катериною Сопельник. У подружжя дві доньки - Соломія та Стефанія.
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