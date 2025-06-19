"Закінчив з відзнакою". Сергій Притула показав рідкісні фото з сином-випускником

Український волонтер і телеведучий Сергій Притула розчулив мережу рідкісними фото з сином Дмитром. Цьогоріч хлопець закінчив школу з відзнакою.

Як Притула привітав сина-випускника, розповідає РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Як виглядає син Сергія Притули

Відомий волонтер рідко ділиться кадрами з юнаком. Проте з нагоди випуску зі школи вирішив опублікувати серію фото та зворушливе відео.

Так, він показав архівне фото, де тримає маленького Дмитра на руках, і нове - з уже дорослим юнаком, який тримає в руках свідоцтво про закінчення школи.

"Шлях у 11 років був насиченим, цікавим, місцями бентежним, але напрочуд корисним! Зробив батьків і бабусь щасливими - свідоцтво з відзнакою!!! Пишаюсь тобою, сину!", - прокоментував щасливий тато.

Як змінився син Притули (колаж: РБК-Україна)

В Instagram Притула також додав, що роки пролетіли миттєво. Відпускати сина у доросле плавання важко. Проте він бажає йому щастя на новому шляху.

"Залишилось пережити НМТ", - наостанок пожартував він.

Сергій також показав додаток до свідоцтва, у якому можна побачити оцінки Дмитра. Хлопчик навчався на відмінно.

Як навчався син Притули (скриншот)

Як відреагували в мережі

Загалом підписники вітали батька та випускника, проте знайшлися й ті, хто вирішив виплеснути негатив.

"Який у вас чудовий син. Доброї долі йому".

"Який розумничок!!! Тішуся, що маємо таку прекрасну молодь".

"Мило-любо подивитися. Світло серед дня. Нехай все у нього складеться якнайкраще".

"Вітання синові та Вам, Сергію! Нехай у сина все виходить в подальшому житті!"

"Щиро вітаю синочка!!! Дорослий. Хай сам обирає шлях! Ні до чого ці зайві в мережах слова!"

"Ну Сергію, готуйся на фронт, трьома дітьми не прикриєшся. Діти дорослішають, стають повнолітніми".

"Дані оновив?"

"А тепер у хлопця знайдуть купу хвороб, і поїде він за кордон".

"Який вояка. Ще трошки й може контракт 18-21 підписувати".

"Чекаємо, коли ж виїде здобувати кращу освіту за кордоном".

"Класний син і класні батьки. Тішуся разом з вами".

Нагадаємо, сина Дмитра ведучий виховує від першого шлюбу. З 2015 року він одружений з Катериною Сопельник. У подружжя дві доньки - Соломія та Стефанія.