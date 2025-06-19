"Закончил с отличием". Сергей Притула показал редкостные фото с сыном-выпускником
Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула умилил сеть редкими фото с сыном Дмитрием. В этом году парень окончил школу с отличием.
Как Притула поздравил сына-выпускника, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Как выглядит сын Сергея Притулы
Известный волонтер редко делится кадрами с юношей. Однако по случаю выпуска из школы решил опубликовать серию фото и трогательное видео.
Так, он показал архивное фото, где держит маленького Дмитрия на руках, и новое - с уже взрослым юношей, который держит в руках свидетельство об окончании школы.
"Путь в 11 лет был насыщенным, интересным, местами волнующим, но удивительно полезным! Сделал родителей и бабушек счастливыми - свидетельство с отличием!!! Горжусь тобой, сын!", - прокомментировал счастливый папа.
Как изменился сын Притулы (коллаж: РБК-Украина)
В Instagram Притула также добавил, что года пролетели мгновенно. Отпускать сына во взрослое плавание трудно. Однако он желает ему счастья на новом пути.
"Осталось пережить НМТ", - напоследок пошутил он.
Сергей также показал приложение к свидетельству, в котором можно увидеть оценки Дмитрия. Мальчик учился на отлично.
Как учился сын Притулы (скриншот)
Как отреагировали в сети
В целом подписчики поздравляли отца и выпускника, однако нашлись и те, кто решил выплеснуть негатив.
- "Какой у вас замечательный сын. Доброй судьбы ему".
- "Какой умничка!!! Радуюсь, что имеем такую прекрасную молодежь".
- "Мило-любо посмотреть. Свет среди дня. Пусть все у него сложится наилучшим образом".
- "Поздравления сыну и Вам, Сергей! Пусть у сына все получается в дальнейшей жизни!"
- "Искренне поздравляю сыночка!!! Взрослый. Пусть сам выбирает путь! Ни к чему эти лишние в сетях слова!"
- "Ну Сергей, готовься на фронт, тремя детьми не прикроешься. Дети взрослеют, становятся совершеннолетними".
- "Данные обновил?"
- "А теперь у парня найдут кучу болезней, и поедет он за границу".
- "Какой вояка. Еще немножко и может контракт 18-21 подписывать".
- "Ждем, когда же уедет получать лучшее образование за границей".
- "Классный сын и классные родители. Радуюсь вместе с вами".
Напомним, сына Дмитрия ведущий воспитывает от первого брака. С 2015 года он женат на Екатерине Сопельник. У супругов две дочери - Соломия и Стефания.
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