ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Закончил с отличием". Сергей Притула показал редкостные фото с сыном-выпускником

Четверг 19 июня 2025 22:42
UA EN RU
"Закончил с отличием". Сергей Притула показал редкостные фото с сыном-выпускником Сергей Притула показал взрослого сына (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула умилил сеть редкими фото с сыном Дмитрием. В этом году парень окончил школу с отличием.

Как Притула поздравил сына-выпускника, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Как выглядит сын Сергея Притулы

Известный волонтер редко делится кадрами с юношей. Однако по случаю выпуска из школы решил опубликовать серию фото и трогательное видео.

Так, он показал архивное фото, где держит маленького Дмитрия на руках, и новое - с уже взрослым юношей, который держит в руках свидетельство об окончании школы.

"Путь в 11 лет был насыщенным, интересным, местами волнующим, но удивительно полезным! Сделал родителей и бабушек счастливыми - свидетельство с отличием!!! Горжусь тобой, сын!", - прокомментировал счастливый папа.

&quot;Закончил с отличием&quot;. Сергей Притула показал редкостные фото с сыном-выпускникомКак изменился сын Притулы (коллаж: РБК-Украина)

В Instagram Притула также добавил, что года пролетели мгновенно. Отпускать сына во взрослое плавание трудно. Однако он желает ему счастья на новом пути.

"Осталось пережить НМТ", - напоследок пошутил он.

Сергей также показал приложение к свидетельству, в котором можно увидеть оценки Дмитрия. Мальчик учился на отлично.

&quot;Закончил с отличием&quot;. Сергей Притула показал редкостные фото с сыном-выпускникомКак учился сын Притулы (скриншот)

Как отреагировали в сети

В целом подписчики поздравляли отца и выпускника, однако нашлись и те, кто решил выплеснуть негатив.

  • "Какой у вас замечательный сын. Доброй судьбы ему".
  • "Какой умничка!!! Радуюсь, что имеем такую прекрасную молодежь".
  • "Мило-любо посмотреть. Свет среди дня. Пусть все у него сложится наилучшим образом".
  • "Поздравления сыну и Вам, Сергей! Пусть у сына все получается в дальнейшей жизни!"
  • "Искренне поздравляю сыночка!!! Взрослый. Пусть сам выбирает путь! Ни к чему эти лишние в сетях слова!"
  • "Ну Сергей, готовься на фронт, тремя детьми не прикроешься. Дети взрослеют, становятся совершеннолетними".
  • "Данные обновил?"
  • "А теперь у парня найдут кучу болезней, и поедет он за границу".
  • "Какой вояка. Еще немножко и может контракт 18-21 подписывать".
  • "Ждем, когда же уедет получать лучшее образование за границей".
  • "Классный сын и классные родители. Радуюсь вместе с вами".

Напомним, сына Дмитрия ведущий воспитывает от первого брака. С 2015 года он женат на Екатерине Сопельник. У супругов две дочери - Соломия и Стефания.

Вас также может заинтересовать:

Читайте LITE в Google News
Сергей Притула Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Жизнь
"Очищение" огнем и водой? Когда праздновать Ивана Купала по новому календарю
"Очищение" огнем и водой? Когда праздновать Ивана Купала по новому календарю