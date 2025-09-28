ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Заслужений артист України шокував розміром своєї пенсії: "Не можу не працювати"

Неділя 28 вересня 2025 15:25
UA EN RU
Заслужений артист України шокував розміром своєї пенсії: "Не можу не працювати" Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)
Автор: Іванна Пашкевич

67-річний актор театру та кіно Дмитро Оскін, якого глядачі знають за ролями у серіалах "Слуга народу" і "Жіночий лікар. Нове життя", зізнався, що не може дозволити собі залишити професію. Причина - мізерні виплати від держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для OBOZ.UA.

Яку пенсію отримує Дмитро Оскін

"Я не можу не працювати, бо в мене пенсія всього 4 000 гривень. Тому активно працюю: в Академічному ансамблі пісні й танцю Національної гвардії України – режисером, постановником і ведучим", - сказав Оскін.

Актор розповів, що продовжує активно працювати у театрі та на сцені.

"Ще граю у виставах, навіть маю власну сольну. Концертів зараз небагато, і всі взагалі забули, що я конферансьє, - думають, що актор", - поділився заслужений артист України.

Заслужений артист України шокував розміром своєї пенсії: &quot;Не можу не працювати&quot;Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Він зізнався, що з часом змінив своє ставлення до професії.

"І коли питають: "Що б ти вибрав - театр чи кіно?", раніше я б сказав: кіно. А зараз, думаю, відповів би: театр. Це серйозна професія, розумієте? Кіно - відіграв і забув. А театр - справжня творчість", - пояснив Оскін.

Дмитро також поділився враженнями від нещодавніх виступів у Харкові.

"Ось днями були з колегами в Харкові - шалений аншлаг. Вийшли в парк: така краса там, музика, світло. І постійні тривоги… Але, попри це все, відчуваєш, що мистецтво живе, дає надію і підтримку", - зазначив артист.

Заслужений артист України шокував розміром своєї пенсії: &quot;Не можу не працювати&quot;Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених і 100 пошкоджених об’єктів
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених і 100 пошкоджених об’єктів
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"