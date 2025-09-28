Заслужений артист України шокував розміром своєї пенсії: "Не можу не працювати"

67-річний актор театру та кіно Дмитро Оскін, якого глядачі знають за ролями у серіалах "Слуга народу" і "Жіночий лікар. Нове життя", зізнався, що не може дозволити собі залишити професію. Причина - мізерні виплати від держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для OBOZ.UA.

Яку пенсію отримує Дмитро Оскін

"Я не можу не працювати, бо в мене пенсія всього 4 000 гривень. Тому активно працюю: в Академічному ансамблі пісні й танцю Національної гвардії України – режисером, постановником і ведучим", - сказав Оскін.

Актор розповів, що продовжує активно працювати у театрі та на сцені.

"Ще граю у виставах, навіть маю власну сольну. Концертів зараз небагато, і всі взагалі забули, що я конферансьє, - думають, що актор", - поділився заслужений артист України.

Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Він зізнався, що з часом змінив своє ставлення до професії.

"І коли питають: "Що б ти вибрав - театр чи кіно?", раніше я б сказав: кіно. А зараз, думаю, відповів би: театр. Це серйозна професія, розумієте? Кіно - відіграв і забув. А театр - справжня творчість", - пояснив Оскін.

Дмитро також поділився враженнями від нещодавніх виступів у Харкові.

"Ось днями були з колегами в Харкові - шалений аншлаг. Вийшли в парк: така краса там, музика, світло. І постійні тривоги… Але, попри це все, відчуваєш, що мистецтво живе, дає надію і підтримку", - зазначив артист.

Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)