Засновник Atlas Weekend став управителем Жовтневого палацу: які зміни чекають на МЦКМ

Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ) у центрі Києва (колишній Жовтневий палац) перейшов в управління компанії "Комбінат плюс". Її власник - Дмитро Сидоренко, відомий багатьом як засновник Atlas Festival.

Що зміниться для МЦКМ і як це все коментує новий управитель, розповідає РБК-Україна .

Заява Дмитра Сидоренка щодо долі Жовтневого

На своїй сторінці у Facebook засновник Atlas Weekend написав, що його компанія "перемогла у прозорому конкурсі АРМА з відбору управителя для цього стратегічного об’єкта". І він вже відреагував на фейки, які з'явилися в мережі.

"Свідомо чи несвідомо, але поширюється інформація, у якій плутається ставка аукціону з розміром винагороди управителя (тобто моєї компанії), яку я маю отримувати за управління цим арештованим майном. Ставка учасника аукціону за формулою повинна ділитися на 10 тис., і саме так визначається сума його винагороди", - пояснив Сидоренко.

"Простими словами: 99,9% отриманих доходів від управління цим арештованим активом буде надходити до держбюджету. Окрім цього, ми щомісяця сплачуватимемо гарантійний платіж до державного бюджету - незалежно від наявності чи рівня доходу від управління. Це понад 2 млн грн щомісяця", - додав він.

За його словами, за весь час "незаконної приватизації цього об’єкта" держава не отримала жодного прибутку. А сама будівля, наголосив Сидоренко, залишалась без елементарного догляду.

І вже зараз він оголосив про плани щодо МКЦМ. Йдеться про зміни у багатьох аспектах.

Допис Сидоренка (скріншот)

"Уже починаються маніпуляції - мовляв, ми платитимемо "1 копійку". Це абсолютна брехня. Величезне прохання - не вірити цьому та іншим вигаданим історіям. Ми розуміємо, що нас намагатимуться облити брудом - адже ті, хто десятиліттями висмоктував усе з цієї культової локації, не лише нічого не платили державі, а й не підтримували будівлю в належному стані. Зафіксуйте це і критично сприймайте всю нову інформацію!" - резюмував Сидоренко.

Що кажуть в АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вже забезпечило законну передачу МЦКМ під нове управління. Також вже підписано договір з переможцем конкурсу на управління цим активом строком на 5

років.

"АРМА забезпечило доступ управителю до історично-культурного центру. Підписано акти приймання-передачі активу з ОГП та Управителем. Вперше за роки незалежності України, ми повернули державі не просто будівлю - ми повернули культурний потенціал. У центрі столиці десятиліттями заробляли величезні статки, не сплачуючи реальні суми до бюджету та виснажували ресурс. Ці часи завершено", - сказав заступник Голови АРМА Павло Великоречанін

"АРМА забезпечило законний, прозорий, публічний конкурс. Відтепер, палац - керований державою актив, який буде відповідати символам гідності, незалежності та міжнародному культурному рівню з відповідними доходами до бюджету", - додав він.

У прес-релізі, який отримало РБК-Україна, йдеться також про Сидоренка. Зазначається, що він - засновник українських культурних проектів (Atlas Festival, майданчики Atlas, тераси ТРЦ Gulliver та ТРЦ River Mall, концертні агенції AConcert та PMK) з "більш ніж 20 річним досвідом роботи у сфері інтертейменту".

"За останні 3 роки повномасштабної війни проектами Сидоренка було зібрано понад 300 мільйонів гривень на благодійність і підтримку армії", - зазначено в релізі.

АРМА також повідомляє:

конкурс було проведено відповідно до чинного законодавства

тендерна документація пройшла юридичну та експертну перевірку

переможця конкурсу перевірено усіма компетентними правоохоронними органами силового блоку та отримано позитивні висновки на відсутність звʼязків власнка з РФ, РБ, Ісламською Республікою Іран

всі дозвільні документи оформлено згідно з установленим порядком.

"Повідомляємо організаторам заходів, що всі раніше заплановані події в МЦКМ відбудуться згідно з графіком. Робота комплексу продовжується у штатному режимі", - резюмували в АРМА.