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Основатель Atlas Weekend стал управителем Октябрьского дворца: какие перемены ждут МЦКИ

Четверг 10 июля 2025 16:57
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Основатель Atlas Weekend стал управителем Октябрьского дворца: какие перемены ждут МЦКИ МЦКИ (фото: Википедия)
Автор: Полина Иваненко

Международный центр культуры и искусств (МЦКИ) в центре Киева (бывший Октябрьский дворец) перешел в управление компании "Комбинат плюс". Ее владелец - Дмитрий Сидоренко, известный многим как основатель Atlas Festival.

Что изменится для МЦКИ и как это все комментирует новый управляющий, рассказывает РБК-Украина.

Заявление Дмитрия Сидоренко о судьбе Октябрьского

На своей странице в Facebook основатель Atlas Weekend написал, что его компания "победила в прозрачном конкурсе АРМА по отбору управляющего для этого стратегического объекта". И он уже отреагировал на фейки, которые появились в сети.

"Сознательно или бессознательно, но распространяется информация, в которой путается ставка аукциона с размером вознаграждения управляющего (то есть моей компании), которую я должен получать за управление этим арестованным имуществом. Ставка участника аукциона по формуле должна делиться на 10 тыс., и именно так определяется сумма его вознаграждения", - пояснил Сидоренко.

"Простыми словами: 99,9% полученных доходов от управления этим арестованным активом будет поступать в госбюджет. Кроме этого, мы ежемесячно будем платить гарантийный платеж в государственный бюджет - независимо от наличия или уровня дохода от управления. Это более 2 млн грн ежемесячно", - добавил он.

По его словам, за все время "незаконной приватизации этого объекта" государство не получило никакой прибыли. А само здание, подчеркнул Сидоренко, оставалось без элементарного ухода.

И уже сейчас он объявил о планах по МКЦМ. Речь идет об переменах во многих аспектах.

Основатель Atlas Weekend стал управителем Октябрьского дворца: какие перемены ждут МЦКИПост Сидоренко (скриншот)

"Уже начинаются манипуляции - мол, мы будем платить "1 копейку". Это абсолютная ложь. Огромная просьба - не верить этому и другим вымышленным историям. Мы понимаем, что нас будут пытаться облить грязью - ведь те, кто десятилетиями высасывал все из этой культовой локации, не только ничего не платили государству, но и не поддерживали здание в надлежащем состоянии. Зафиксируйте это и критически воспринимайте всю новую информацию!" - резюмировал Сидоренко.

Что говорят в АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) уже обеспечило законную передачу МЦКИ под новое управление. Также уже подписан договор с победителем конкурса на управление этим активом сроком на 5
лет.

"АРМА обеспечило доступ управляющему к историко-культурному центру. Подписаны акты приема-передачи актива с ОГП и Управляющим. Впервые за годы независимости Украины, мы вернули государству не просто здание - мы вернули культурный потенциал. В центре столицы десятилетиями зарабатывали огромные доходы, не платя реальные суммы в бюджет и истощали ресурс. Эти времена завершены", - сказал заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин

"АРМА обеспечило законный, прозрачный, публичный конкурс. Отныне, дворец - управляемый государством актив, который будет соответствовать символам достоинства, независимости и международному культурному уровню с соответствующими доходами в бюджет", - добавил он.

В пресс-релизе, который получило РБК-Украина, говорится также о Сидоренко. Отмечается, что он - основатель украинских культурных проектов (Atlas Festival, площадки Atlas, террасы ТРЦ Gulliver и ТРЦ River Mall, концертные агентства AConcert и PMK) с "более чем 20 летним опытом работы в сфере интертеймента".

"За последние 3 года полномасштабной войны проектами Сидоренко было собрано более 300 миллионов гривен на благотворительность и поддержку армии", - указано в релизе.

АРМА также сообщает:

  • конкурс был проведен в соответствии с действующим законодательством
  • тендерная документация прошла юридическую и экспертную проверку
  • победитель конкурса проверен всеми компетентными правоохранительными органами силового блока и получены положительные выводы на отсутствие связей владельца с РФ, РБ, Исламской Республикой Иран
  • все разрешительные документы оформлены в соответствии с установленным порядком.

"Сообщаем организаторам мероприятий, что все ранее запланированные события в МЦКИ состоятся согласно графику. Работа комплекса продолжается в штатном режиме", - резюмировали в АРМА.

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