Засновник Atlas Festival став управителем Жовтневого палацу: які зміни чекають на МЦКМ

Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ) у центрі Києва (колишній Жовтневий палац) перейшов в управління компанії "Комбінат плюс". Її власник - Дмитро Сидоренко, відомий багатьом як засновник Atlas Festival.
Що зміниться для МЦКМ і як це все коментує новий управитель, розповідає РБК-Україна.
На своїй сторінці у Facebook засновник Atlas Festival написав, що його компанія "перемогла у прозорому конкурсі АРМА з відбору управителя для цього стратегічного об’єкта". І він вже відреагував на фейки, які з'явилися в мережі.
"Свідомо чи несвідомо, але поширюється інформація, у якій плутається ставка аукціону з розміром винагороди управителя (тобто моєї компанії), яку я маю отримувати за управління цим арештованим майном. Ставка учасника аукціону за формулою повинна ділитися на 10 тис., і саме так визначається сума його винагороди", - пояснив Сидоренко.
"Простими словами: 99,9% отриманих доходів від управління цим арештованим активом буде надходити до держбюджету. Окрім цього, ми щомісяця сплачуватимемо гарантійний платіж до державного бюджету - незалежно від наявності чи рівня доходу від управління. Це понад 2 млн грн щомісяця", - додав він.
За його словами, за весь час "незаконної приватизації цього об’єкта" держава не отримала жодного прибутку. А сама будівля, наголосив Сидоренко, залишалась без елементарного догляду.
І вже зараз він оголосив про плани щодо МЦКМ. Йдеться про зміни у багатьох аспектах.
"Уже починаються маніпуляції - мовляв, ми платитимемо "1 копійку". Це абсолютна брехня. Величезне прохання - не вірити цьому та іншим вигаданим історіям. Ми розуміємо, що нас намагатимуться облити брудом - адже ті, хто десятиліттями висмоктував усе з цієї культової локації, не лише нічого не платили державі, а й не підтримували будівлю в належному стані. Зафіксуйте це і критично сприймайте всю нову інформацію!" - резюмував Сидоренко.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вже забезпечило законну передачу МЦКМ під нове управління. Також вже підписано договір з переможцем конкурсу на управління цим активом строком на 5
років.
"АРМА забезпечило доступ управителю до історично-культурного центру. Підписано акти приймання-передачі активу з ОГП та Управителем. Вперше за роки незалежності України, ми повернули державі не просто будівлю - ми повернули культурний потенціал. У центрі столиці десятиліттями заробляли величезні статки, не сплачуючи реальні суми до бюджету та виснажували ресурс. Ці часи завершено", - сказав заступник Голови АРМА Павло Великоречанін
"АРМА забезпечило законний, прозорий, публічний конкурс. Відтепер, палац - керований державою актив, який буде відповідати символам гідності, незалежності та міжнародному культурному рівню з відповідними доходами до бюджету", - додав він.
У прес-релізі, який отримало РБК-Україна, йдеться також про Сидоренка. Зазначається, що він - засновник українських культурних проектів (Atlas Festival, майданчики Atlas, тераси ТРЦ Gulliver та ТРЦ River Mall, концертні агенції AConcert та PMK) з "більш ніж 20 річним досвідом роботи у сфері інтертейменту".
"За останні 3 роки повномасштабної війни проектами Сидоренка було зібрано понад 300 мільйонів гривень на благодійність і підтримку армії", - зазначено в релізі.
АРМА також повідомляє:
"Повідомляємо організаторам заходів, що всі раніше заплановані події в МЦКМ відбудуться згідно з графіком. Робота комплексу продовжується у штатному режимі", - резюмували в АРМА.
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