"Жахлива історія": Стівен Кінг уявив, чим має завершитись президентство Трампа

Середа 13 серпня 2025 22:06
Стівен Кінг (Фото: instagram.com/todostephenking)
Автор: Іванна Пашкевич

Знаменитий американський письменник Стівен Кінг висловився стосовно теми президентства Дональда Трампа та його політичного впливу на США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "короля жахів" The Guardian.

Так, Кінга запитали, яким він бачить завершення "трампівської епохи", якщо б саме йому довірили написати фінал.

"Думаю, це був би імпічмент - що, на мою думку, було б хорошим фіналом. Я б хотів бачити його у відставці, скажімо так. Поганим фіналом було б те, що він отримає третій термін і повністю візьме все під контроль. Це в будь-якому разі жахлива історія. Трамп - це жахлива історія, чи не так?", - відповів письменник.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Це не перша критика на адресу Трампа з боку автора.

У лютому цього року Кінг жорстко висловився у соцмережі Х, назвавши політика "зрадником, який обожнює Путіна", і додав: "це стосується вдвічі більше Ілона", натякаючи на Ілона Маска.

Невдовзі після цього письменник оголосив про свій вихід із платформи Х, зазначивши, що там панує "занадто токсична атмосфера".

Також від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кінг послідовно висловлює підтримку нашій державі.

Він неодноразово з’являвся на публіці в одязі з написом "Ukraine", висміював дії Путіна й російських військових, а також захоплювався ЗСУ.

Стівен Кінг (фото: Вікіпедія)

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Стівен Кінг
