"Ужасная история": Стивен Кинг представил, чем должно завершиться президентство Трампа

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг высказался относительно темы президентства Дональда Трампа и его политического влияния на США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью "короля ужасов" The Guardian.

Так, Кинга спросили, каким он видит завершение "трамповской эпохи", если бы именно ему доверили написать финал.

"Думаю, это был бы импичмент - что, по моему мнению, было бы хорошим финалом. Я бы хотел видеть его в отставке, скажем так. Плохим финалом было бы то, что он получит третий срок и полностью возьмет все под контроль. Это в любом случае ужасная история. Трамп - это ужасная история, не так ли?", - ответил писатель.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Это не первая критика в адрес Трампа со стороны автора.

В феврале этого года Кинг жестко высказался в соцсети Х, назвав политика "предателем, который обожает Путина", и добавил: "это касается вдвое больше Илона", намекая на Илона Маска.

Вскоре после этого писатель объявил о своем выходе из платформы Х, отметив, что там царит "слишком токсичная атмосфера".

Также с начала полномасштабного вторжения России в Украину Кинг последовательно выражает поддержку нашему государству.

Он неоднократно появлялся на публике в одежде с надписью "Ukraine", высмеивал действия Путина и российских военных, а также восхищался ВСУ.

Стивен Кинг (фото: Википедия)