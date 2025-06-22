"Жив у творчій бульбашці". Зірка "Х-Фактора" зізнався, як його змінила служба
Український співак Микита Ломакін поділився, як його трансформував досвід служби та що для нього означає підтримка захисників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.
Так, виконавець поділився фото зі своїм інструктором з позивним Моджахед.
Артист згадує: як тільки він прибув на базову військову підготовку, одразу помітив його виразний образ, який доповнював вірний чорний пес Дагір.
Микиту, як людину з творчим бекграундом, вразила сувора естетика інструктора. Але ще більше - поєднання сили й доброти.
"Моджахед - його задача як інструктора навчити нас як вижити в полі, як копати укриття, маскуватися, ховатися від дронів. Тому що саме цей досвід він пережив у реальних боях", - поділився він.
Микита Ломакін з інструктором Моджахедом (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)
"Спочатку я подумав, що він найсуворіший. Але потім почув, як він грає інтонацією, звертаючись до курсантів: "Ну що, мої рекси…" і при цьому по-доброму усміхається. Я зрозумів, що цей інструктор не втратив світло у своїй душі", - додав артист.
Він зізнається, що до мобілізації вважав себе корисним, бо активно допомагав як міг на творчому фронті. Але тепер - зовсім інше усвідомлення.
"До мобілізації я жив у своїй творчій бульбашці. Так, я допомагав: брав участь у проєктах, івентах, де збирали мільйони донатів, допомагав дітям, що втратили батьків, виступав у шпиталях…", - згадав музикант.
Та, за його словами, лише зараз він по-справжньому відчув, що означає бути залученим.
Микита Ломакін (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)
"Тоді я не мав розуміння, наскільки кожен із нас має бути залученим до допомоги ЗСУ", - підкреслив він.
Сьогодні Ломакін уже починає сприймати себе не як цивільного, а як частину війська.
"Я стою на порозі нового етапу життя. Так, я ще іноді дивлюсь на армію очима цивільного. Але я вже по факту став військовим", - сказав він.
Наостанок музикант звернувся до своїх підписників із закликом підтримувати українських бійців.
"Бо ніхто так не втомився від війни, як ті, хто воює. Але вони продовжують воювати. Тепер і я приєднався до них. Я дивлюсь на Моджахеда - сильну, вольову людину, воїна. Я хочу бути схожим на нього. А ще, я прошу кожного з моїх підписників підтримувати наших захисників. Бо навіть найсильнішим потрібна підтримка", - підсумував Микита.
Микита Ломакін (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)
"Я бажаю Україні скорішого миру! Будемо боротися за нього всіма доступними способами. Слава Україні та нашим героям!", - завершив він.
Що відомо про службу Нікіти Ломакіна
3 червня виконавець повідомив, що був мобілізований. За його словами, це сталося "достатньо жорстко".
Деталей про місце чи характер служби Ломакін не розкриває. Водночас зізнається - спершу не мав ані моральних сил, ані бажання щось коментувати.
"Я був розчарований у людяності", - пояснив співак.
Попри складні переживання, Ломакін обіцяє не полишати музику: він планує й надалі писати пісні, навіть перебуваючи на службі.
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