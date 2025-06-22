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"Жил в творческом пузыре". Звезда "Х-Фактора" признался, как его изменила служба

Воскресенье 22 июня 2025 22:00
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"Жил в творческом пузыре". Звезда "Х-Фактора" признался, как его изменила служба Никита Ломакин (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Никита Ломакин поделился, как его трансформировал опыт службы и что для него значит поддержка защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

Так, исполнитель поделился фото со своим инструктором с позывным Моджахед.

Артист вспоминает: как только он прибыл на базовую военную подготовку, сразу заметил его выразительный образ, который дополнял верный черный пес Дагир.

Никиту, как человека с творческим бэкграундом, поразила строгая эстетика инструктора. Но еще больше - сочетание силы и доброты.

"Моджахед - его задача как инструктора научить нас как выжить в поле, как копать укрытия, маскироваться, прятаться от дронов. Потому что именно этот опыт он пережил в реальных боях", - поделился он.

&quot;Жил в творческом пузыре&quot;. Звезда &quot;Х-Фактора&quot; признался, как его изменила службаНикита Ломакин с инструктором Моджахедом (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

"Сначала я подумал, что он самый строгий. Но потом услышал, как он играет интонацией, обращаясь к курсантам: "Ну что, мои рексы..." и при этом по-доброму улыбается. Я понял, что этот инструктор не потерял свет в своей душе", - добавил артист.

Он признается, что до мобилизации считал себя полезным, потому что активно помогал как мог на творческом фронте. Но теперь - совсем другое осознание.

"До мобилизации я жил в своем творческом пузыре. Да, я помогал: участвовал в проектах, ивентах, где собирали миллионы донатов, помогал детям, потерявшим родителей, выступал в госпиталях...", - вспомнил музыкант.

Но, по его словам, только сейчас он по-настоящему почувствовал, что значит быть вовлеченным.

&quot;Жил в творческом пузыре&quot;. Звезда &quot;Х-Фактора&quot; признался, как его изменила службаНикита Ломакин (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

"Тогда я не имел понимания, насколько каждый из нас должен быть вовлеченным в помощь ВСУ", - подчеркнул он.

Сегодня Ломакин уже начинает воспринимать себя не как гражданского, а как часть войска.

"Я стою на пороге нового этапа жизни. Да, я еще иногда смотрю на армию глазами гражданского. Но я уже по факту стал военным", - сказал он.

Напоследок музыкант обратился к своим подписчикам с призывом поддерживать украинских бойцов.

"Потому что никто так не устал от войны, как те, кто воюет. Но они продолжают воевать. Теперь и я присоединился к ним. Я смотрю на Моджахеда - сильного, волевого человека, воина. Я хочу быть похожим на него. А еще, я прошу каждого из моих подписчиков поддерживать наших защитников. Потому что даже самым сильным нужна поддержка", - подытожил Никита.

&quot;Жил в творческом пузыре&quot;. Звезда &quot;Х-Фактора&quot; признался, как его изменила службаНикита Ломакин (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

"Я желаю Украине скорейшего мира! Будем бороться за него всеми доступными способами. Слава Украине и нашим героям!", - завершил он.

Что известно о службе Никиты Ломакина

3 июня исполнитель сообщил, что был мобилизован. По его словам, это произошло "достаточно жестко".

Деталей о месте или характере службы Ломакин не раскрывает. В то же время признается - сначала не имел ни моральных сил, ни желания что-то комментировать.

"Я был разочарован в человечности", - пояснил певец.

Несмотря на сложные переживания, Ломакин обещает не оставлять музыку: он планирует и в дальнейшем писать песни, даже находясь на службе.

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