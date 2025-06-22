"Жив у творчій бульбашці". Зірка "Х-Фактора" зізнався, як його змінила служба

Так, виконавець поділився фото зі своїм інструктором з позивним Моджахед.

Артист згадує: як тільки він прибув на базову військову підготовку, одразу помітив його виразний образ, який доповнював вірний чорний пес Дагір.

Микиту, як людину з творчим бекграундом, вразила сувора естетика інструктора. Але ще більше - поєднання сили й доброти.

"Моджахед - його задача як інструктора навчити нас як вижити в полі, як копати укриття, маскуватися, ховатися від дронів. Тому що саме цей досвід він пережив у реальних боях", - поділився він.

Микита Ломакін з інструктором Моджахедом (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

"Спочатку я подумав, що він найсуворіший. Але потім почув, як він грає інтонацією, звертаючись до курсантів: "Ну що, мої рекси…" і при цьому по-доброму усміхається. Я зрозумів, що цей інструктор не втратив світло у своїй душі", - додав артист.

Він зізнається, що до мобілізації вважав себе корисним, бо активно допомагав як міг на творчому фронті. Але тепер - зовсім інше усвідомлення.

"До мобілізації я жив у своїй творчій бульбашці. Так, я допомагав: брав участь у проєктах, івентах, де збирали мільйони донатів, допомагав дітям, що втратили батьків, виступав у шпиталях…", - згадав музикант.

Та, за його словами, лише зараз він по-справжньому відчув, що означає бути залученим.

Микита Ломакін (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

"Тоді я не мав розуміння, наскільки кожен із нас має бути залученим до допомоги ЗСУ", - підкреслив він.

Сьогодні Ломакін уже починає сприймати себе не як цивільного, а як частину війська.

"Я стою на порозі нового етапу життя. Так, я ще іноді дивлюсь на армію очима цивільного. Але я вже по факту став військовим", - сказав він.

Наостанок музикант звернувся до своїх підписників із закликом підтримувати українських бійців.

"Бо ніхто так не втомився від війни, як ті, хто воює. Але вони продовжують воювати. Тепер і я приєднався до них. Я дивлюсь на Моджахеда - сильну, вольову людину, воїна. Я хочу бути схожим на нього. А ще, я прошу кожного з моїх підписників підтримувати наших захисників. Бо навіть найсильнішим потрібна підтримка", - підсумував Микита.

Микита Ломакін (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

"Я бажаю Україні скорішого миру! Будемо боротися за нього всіма доступними способами. Слава Україні та нашим героям!", - завершив він.

Що відомо про службу Нікіти Ломакіна

3 червня виконавець повідомив, що був мобілізований. За його словами, це сталося "достатньо жорстко".

Деталей про місце чи характер служби Ломакін не розкриває. Водночас зізнається - спершу не мав ані моральних сил, ані бажання щось коментувати.

"Я був розчарований у людяності", - пояснив співак.

Попри складні переживання, Ломакін обіцяє не полишати музику: він планує й надалі писати пісні, навіть перебуваючи на службі.