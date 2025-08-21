"Журба": Klavdia Petrivna здивувала пронизливою піснею з глибокими сенсами (відео)

Співачка Klavdia Petrivna представила нову пісню, в якій заговорила про дуже глибокі й сумні емоції. А в кліпі на трек зірка показалася без "фірмових" масок та капелюшків.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Соломії (справжнє ім'я Klavdia Petrivna)

Про що нова пісня Klavdia Petrivna

"Коли ти бачиш втрати, ти не можеш не пропустити це через себе. Пісня "Журба" про те, що звучить всередині, навіть коли навколо панує тиша", - розповіла співачка.

У своїй пісні Klavdia Petrivna метафорами розповіла про цикл життя, втрати та емоції.

"Засохлі квіти, розділені душі, згаслі спогади. Все це

призводить до усвідомлення неминучості, і водночас - до народження нових сенсів. Пісня про втрату і людяність, про тиху боротьбу душі, яка прагне звучати, поки світ навколо змінюється і зупиняється", - розповіли в команді Клавдії.

Реакція мережі

У коментарях фани оцінили нову пісню Klavdia Petrivna. Вони зазначили, що глибокі сенси їх вразили. Також коментатори написали: