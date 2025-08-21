"Журба": Klavdia Petrivna удивила пронзительной песней с глубокими смыслами (видео)
Певица Klavdia Petrivna представила новую песню, в которой заговорила об очень глубоких и грустных эмоциях. А в клипе на трек звезда показалась без "фирменных" масок и шляпок.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Соломии (настоящее имя Klavdia Petrivna)
О чем новая песня Klavdia Petrivna
"Когда ты видишь потери, ты не можешь не пропустить это через себя. Песня "Журба" о том, что звучит внутри, даже когда вокруг царит тишина", - рассказала певица.
В своей песне Klavdia Petrivna метафорами рассказала о цикле жизни, потери и эмоции.
"Засохшие цветы, разделенные души, угасшие воспоминания. Все это
приводит к осознанию неизбежности, и одновременно - к рождению новых смыслов. Песня о потере и человечности, о тихой борьбе души, которая стремится звучать, пока мир вокруг меняется и останавливается", - рассказали в команде Клавдии.
Реакция сети
В комментариях фаны оценили новую песню Klavdia Petrivna. Они отметили, что глубокие смыслы их поразили. Также комментаторы написали:
- "Спасибо! Фантастически замечательная песня, удивительная девушка! Пусть Вам везет!"
- "Невозможно описать словами насколько это прекрасно"
- "Это разрыв души. Клип довел меня до слез. Насколько же он прекрасен"
- "И снова на повторе. Волшебно, невероятно, талантливо и захватывающе"
- "Мне про проживание жизни. Играем на струнах жизни и все уйдем в небытие. Красиво сказано, изящно. Браво!"
- "Какая прекрасная скорбь. Спасибо за ваше творчество, с ней легче жить"
- "Во время, когда у нас на сцене столько примитивного шлака, ваше творчество вселяет надежду".
