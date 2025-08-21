ua en ru
"Журба": Klavdia Petrivna удивила пронзительной песней с глубокими смыслами (видео)

Четверг 21 августа 2025 14:46
UA EN RU
Klavdia Petrivna (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Певица Klavdia Petrivna представила новую песню, в которой заговорила об очень глубоких и грустных эмоциях. А в клипе на трек звезда показалась без "фирменных" масок и шляпок.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Соломии (настоящее имя Klavdia Petrivna)

О чем новая песня Klavdia Petrivna

"Когда ты видишь потери, ты не можешь не пропустить это через себя. Песня "Журба" о том, что звучит внутри, даже когда вокруг царит тишина", - рассказала певица.

В своей песне Klavdia Petrivna метафорами рассказала о цикле жизни, потери и эмоции.

"Засохшие цветы, разделенные души, угасшие воспоминания. Все это
приводит к осознанию неизбежности, и одновременно - к рождению новых смыслов. Песня о потере и человечности, о тихой борьбе души, которая стремится звучать, пока мир вокруг меняется и останавливается", - рассказали в команде Клавдии.

Реакция сети

В комментариях фаны оценили новую песню Klavdia Petrivna. Они отметили, что глубокие смыслы их поразили. Также комментаторы написали:

  • "Спасибо! Фантастически замечательная песня, удивительная девушка! Пусть Вам везет!"
  • "Невозможно описать словами насколько это прекрасно"
  • "Это разрыв души. Клип довел меня до слез. Насколько же он прекрасен"
  • "И снова на повторе. Волшебно, невероятно, талантливо и захватывающе"
  • "Мне про проживание жизни. Играем на струнах жизни и все уйдем в небытие. Красиво сказано, изящно. Браво!"
  • "Какая прекрасная скорбь. Спасибо за ваше творчество, с ней легче жить"
  • "Во время, когда у нас на сцене столько примитивного шлака, ваше творчество вселяет надежду".

