Зірка "Коли ми вдома" бореться за життя: що відомо про її стан

Заслужена артистка України Тетяна Шеліга, яку глядачі пам’ятають за роллю в серіалі "Коли ми вдома", нині перебуває у важкому стані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку доньки акторки - Анастасії Савицької-Шеліги.

"Мама, Тетяна Шеліга, в дуже тяжкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу…", - написала вона.

Анастасія не уточнила деталей, однак зазначила, що її мама майже не виходить на зв’язок і не користується телефоном.

Що саме стало причиною погіршення стану - наразі невідомо.

Тетяна Шеліга (фото: facebook.com/sheligatatyana)

Раніше, на початку 2022 року, сама акторка розповідала, що пережила серйозну операцію на серці.

Тоді її госпіталізували з діагнозом - майже повне закриття аорти (99%), після чого в Інституті серця їй терміново встановили стент.

Коротка біографія Тетяни Шеліги

Тетяна Шеліга - українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України. Вона народилася у1948 році в Києві, однак шлях на сцену для неї був зовсім не простим.

З першої спроби вступити до театрального вишу їй не вдалося, тож рік пропрацювала помічницею режисера в дитячій редакції українського телебачення.

Та мрії не покинула - і з другої спроби вступила до престижної школи-студії ім. Немировича-Данченка при МХАТ у Москві, яку закінчила у 1972 році.

Тетяна Шеліга (фото: facebook.com/sheligatatyana)

Після цього акторка поїхала до Севастополя, де 24 роки пропрацювала в місцевому театрі російської драми.

Саме там, за її словами, вона отримала ролі, про які могла тільки мріяти.

У 1995 році Шеліга переїхала до Києва і приєдналася до трупи Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, де працювала до 2010-го.

За внесок у розвиток театрального мистецтва в 1996 році їй було присвоєно звання "Заслужений артист України".

А в 1997 році Тетяну Шелігу номінували на престижну театральну премію "Київська пектораль" за роль Клотільди у виставі "Фердінандо".