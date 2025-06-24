"Треба повний курс". Тарас Тополя оголосив збір на психіатра для Безуглої: нардепка відповіла

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя з іронією оголосив збір коштів для нардепки Мар’яни Безуглої, яка після російського удару по Києву цинічно прокоментувала руйнування його квартири, назвавши це "кармою".

За словами Тополі, найбільше допомоги зараз потребує саме Мар’яна Безугла - і не фінансової, а психіатричної.

"Ми з Оленою Тополею дякуємо всім за неймовірну підтримку. Ви питаєте номер картки? Друзі, та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу є голос, рідні, друзі, тож впораємося. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку "На психіатра Марʼяні", - написав виконавець.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала вся Оболонь! Здається, потрібен повноцінний курс, а то й декілька!" - додав він.

Співак також сказав, що якщо Безугла відмовиться приймати ці кошти, то всі зібрані гроші будуть передані на благодійність - для підтримки дітей його загиблих побратимів зі 130 батальйону ТРО.

Безугла відповіла

У відповідь на заяву Тополі народна депутатка не залишилася осторонь і зіронізувала.

"Тополя, я прийму мільйон і віддам його на дрони-перехоплювачі. Так що збирай", - написала вона.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня РФ здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву.

У результаті обстрілу квартира Тараса та Олени Тополі була фактично знищена: вибуховою хвилею винесло вікна, вигнуло й вирвало двері, а в самому помешканні панує повний безлад.

Зруйнована квартира Тараса Тополі (фото: instagram.com/tarastopolia)

Єдиною неушкодженою річчю в розтрощеній квартирі, як показав музикант гурту “Антитіла” Сергій Вусик, залишилася пляшка віскі.

"Тарасе, поки ти без власного житла, живого місця немає в квартирі, та й її частини. Метал і камінь порвало, але пляшка встояла. Її і відкриємо всі разом пізніше", - написав він у Facebook.

Сергій Вусик показав наслідки російської атаки (скріншот)

Олена Тополя після атаки була настільки вражена побаченим, що не змогла вимовити й слова. Та трохи оговтавшись, записала відео.

"Друзі, всім привіт. Хочу подякувати всім за реакцію, за те, що побачили, почули й відреагували моментально. Це дуже приємно. Я вдячна. І все добре, ми розбираємося. Якщо що, то я обов’язково до вас звернуся. Мені приємно, що вас так багато. Це ще раз доводить те, якими ми можемо бути сильними, коли ми разом", - подякувала Олена.

Олена Тополя (скріншот)

Суть скандалу

Підтримка Тополі та його родині була не від усіх. Народна депутатка Мар’яна Безугла використала трагедію артиста, щоб розгорнути проти нього публічну атаку.

Вона натякнула, що руйнування його квартири - "карма" за, на її думку, “фейкову службу” на фронті.

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд… А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба - справжня війна. Справжній російський "Шахед", ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", - написала нардепка у Facebook.

Мар’яна Безугла (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

Її допис викликав шквал критики від побратимів Тополі, громадськості та військових.

Замість співчуття до жертви обстрілу, народна обраниця вирішила вдатися до приниження і образ.

Утім, як видно, відповідь Тараса була гідною і водночас блискуче іронічною.