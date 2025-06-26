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Зірка "Жіночого лікаря" гнівно висловився про російську мову в Україні

Четвер 26 червня 2025 12:29
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Зірка "Жіночого лікаря" гнівно висловився про російську мову в Україні Сергій Кисіль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)
Автор: Катерина Собкова

Український актор театру і кіно Сергій Кисіль висловився про роль мови в умовах повномасштабної війни та засудив людей, які продовжують використовувати російську в повсякденному житті.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кисіль, який відомий багатьом за ролями в серіалах "Просто Надія" і "Жіночий лікар. Нове життя", а також у драмі "БожеВільні" зазначив, що мовне питання наразі має вирішальне значення для майбутнього країни.

"Ми повинні повністю викорінювати з себе російську мову і культуру", - переконаний він.

Кисіль зізнався, що раніше сам розмовляв російською через участь у зйомках російськомовного контенту, проте зараз не розуміє, як українці можуть продовжувати вживати цю мову в повсякденному житті.

"Сьогодні я не розумію тих батьків, які виходять із паркінгів, укриттів і продовжують кликати своїх дітей російською мовою. Це дуже погано. І в мене не вкладається в голові, як взагалі таке можливо", - обурюється актор.

"Як люди не розуміють, що до останнього Росія буде, як вони кажуть, "захищати російськомовних"?" - риторично запитав Сергій Кисіль.

Він також розповів, що разом із дружиною виріс на російській культурі, яка закладалася в радянські часи.

"Нас пів життя годували російською культурою: мультики, фільми, пісні, "Іронія долі" тощо. Воно сидить дуже глибоко, але це треба викорінювати. Як бур'ян на городі", - зазначив актор.

Зірка &quot;Жіночого лікаря&quot; гнівно висловився про російську мову в Україні

Сергій Кисіль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Хто такий Сергій Кисіль

Сергій Кисіль - український актор театру і кіно.

Народився 1984 року в Хмельницькому. Зіграв у понад 100 українських серіалах і фільмах за останні 10 років.

У 2023-2024 роках знявся в серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Ловець снів", "Просто Надія", "АТП Перевізники", фільмі "Божевільні".

Разом зі своєю дружиною виховує трьох дітей: двох синів, яким 9 і 5 років, а також доньку, яка народилася в листопаді 2024 року.

Зірка &quot;Жіночого лікаря&quot; гнівно висловився про російську мову в Україні

Актор у серіалі "Жіночий лікар" (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

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