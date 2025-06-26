ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезда "Жіночого лікаря" гневно высказался о русском языке в Украине

Четверг 26 июня 2025 12:29
UA EN RU
Звезда "Жіночого лікаря" гневно высказался о русском языке в Украине Сергей Кисель (фото: instagram.com/serhiy_kysil)
Автор: Катерина Собкова

Украинский актер театра и кино Сергей Кисель высказался о роли языка в условиях полномасштабной войны и осудил людей, продолжающих использовать русский в повседневной жизни.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Кисель, который известен многим по ролям в сериалах "Просто Надія" и "Жіночий лікар. Нове життя", а также в драме "БожеВільні" отметил, что языковой вопрос сейчас имеет решающее значение для будущего страны.

"Мы должны полностью искоренять из себя русский язык и культуру", - убежден он.

Кисель признался, что раньше сам разговаривал на русском из-за участия в съемках русскоязычного контента, однако сейчас не понимает, как украинцы могут продолжать употреблять этот язык в повседневной жизни.

"Сегодня я не понимаю тех родителей, которые выходят из паркингов, укрытий и продолжают звать своих детей на русском языке. Это очень плохо. И у меня не укладывается в голове, как вообще такое возможно", - возмущается актер.

"Как люди не понимают, что до последнего Россия будет, как они говорят, "защищать русскоязычных"?" - риторически спросил Сергей Кисель.

Он также рассказал, что вместе с женой вырос на закладывавшейся в советские времена русской культуре.

"Нас полжизни кормили русской культурой: мультики, фильмы, песни, "Ирония судьбы" и так далее. Оно сидит очень глубоко, но это надо искоренять. Как сорняк на огороде", - отметил актер.

Звезда &quot;Жіночого лікаря&quot; гневно высказался о русском языке в Украине

Сергей Кисель (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Кто такой Сергей Кисель

Сергей Кисель - украинский актер театра и кино.

Родился в 1984 году в Хмельницком. Сыграл в около 100 украинских сериалах и фильмах за последние 10 лет.

В 2023-2024 годах снялся в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Ловец снов", "Просто Надежда", "АТП Перевізники", фильме "Божевільні".

Вместе со своей супругой воспитывает троих детей: двух сыновей, которым 9 и 5 лет, а также дочку, которая родилась в ноябре 2024 года.

Звезда &quot;Жіночого лікаря&quot; гневно высказался о русском языке в Украине

Актер в сериале "Жіночий лікар" (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Вас также может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Жизнь
Любое место в квартире опасно, ванная комната тоже: блиц с ГСЧС об укрытии
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Любое место в квартире опасно, ванная комната тоже: блиц с ГСЧС об укрытии