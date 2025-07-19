Зірки емоційно підтримали Усика перед боєм: що сказали Дорофєєва, Цимбалюк та інші

У суботу, 19 липня, Олександр Усик змагатиметься за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті з британцем Даніелем Дюбуа. За кілька годин до історичного поєдинку знаменитості висловили підтримку українському чемпіону.

РБК-Україна розповідає, як зірки зворушливо звернулись до Усика перед боєм.

Надя Дорофєєва

Співачка, яка раніше підтримала боксера виступом на благодійному вечорі його дружини, зворушила теплими словами.

"Сьогодні відбудеться день, коли мільйони українських сердець будуть битися в одному ритмі. Разом з Олександром. На кону - звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі", - написала вона.

"Нехай цей бій стане ще одним підтвердженням того, що український дух неможливо здолати. Ми всі з тобою. Україна з тобою", - додала артистка.

Дорофєєва про бій Усика з Дюбуа (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тарас Цимбалюк

Український актор підтримав спортсмена зверненням у відео. Він побажав йому удачі, натхнення та перемоги.

"Ми будемо всією країною тебе підтримувати, тому що ти неймовірна гордість для нас. І в такий час, коли так важливе єднання українців в будь-якому форматі, це особливо актуально. Ми в тебе віримо. Знаємо, що ти в нас чемпіон. Нехай тебе береже Бог", - поділився він.

Олександр Рудинський

Актор теж висловив підтримку зворушливим відеозверненням. Він зізнався, що давно спостерігає за спортивними досягненнями боксера і з нетерпінням чекає поєдинку.

"Я чекав на цю мить від бою до бою з 2012 року. Для мене це свято, певен, як і для тисячі фанатів Олександра - короля цього виду спорту", - сказав він.

"Бажаю, щоб всі пояси знову були на руках, щоб наступний бій був на НСК Олімпійському. Будьте непереможними й надалі. Слава Україні. I'm feel", - додав він.

Аліна Шаманська

Блогерка та інтерв’юєрка підтримала боксера в сториз. Разом із сином вона чекає на поєдинок в особливому мерчі та бажає українцю перемоги.

"Всією країною вболіваємо", - поділилася вона.

Аліна Шаманська про бій Усика з Дюбуа (скриншот)

Позитив

Український співак теж в очікуванні легендарного поєдинку. Він показався у футболці на підтримку Усика.

Позитив підтримав Усика (скриншот)

Коли бій Усика та Дюбуа

Нагадаємо, довгоочікуваний реванш проходитиме в суботу, 19 липня, на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Головний поєдинок з виходом боксерів на ринг розпочнеться близько 23:30 за київським часом. Сама трансляція студії та андеркарду запланована на 19:10.