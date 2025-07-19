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Звезды эмоционально поддержали Усика перед боем: что сказали Дорофеева, Цымбалюк и другие

Суббота 19 июля 2025 18:02
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Звезды эмоционально поддержали Усика перед боем: что сказали Дорофеева, Цымбалюк и другие Звезды выразили поддержку Усику перед боем с Дюбуа в Лондоне (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В субботу, 19 июля, Александр Усик сразится за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте с британцем Даниэлем Дюбуа. За несколько часов до исторического поединка знаменитости выразили поддержку украинскому чемпиону.

РБК-Украина рассказывает, как звезды трогательно обратились к Усику перед боем.

Надя Дорофеева

Певица, которая ранее поддержала боксера выступлением на благотворительном вечере его жены, растрогала теплыми словами.

"Сегодня состоится день, когда миллионы украинских сердец будут биться в одном ритме. Вместе с Александром. На кону - звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе", - написала она.

"Пусть этот бой станет еще одним подтверждением того, что украинский дух невозможно преодолеть. Мы все с тобой. Украина с тобой", - добавила артистка.

Звезды эмоционально поддержали Усика перед боем: что сказали Дорофеева, Цымбалюк и другиеДорофеева о бое Усика с Дюбуа (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тарас Цимбалюк

Украинский актер поддержал спортсмена трогательным обращение в видео. Он пожелал удачи, вдохновения и победы.

"Мы будем всей страной тебя поддерживать, потому что ты невероятная гордость для нас. И в такое время, когда так важно единение украинцев в любом формате, это особенно актуально. Мы в тебя верим. Знаем, что ты у нас чемпион. Пусть тебя бережет Бог", - поделился он.

Александр Рудинский

Актер тоже выразил поддержку трогательным видеообращением. Он признался, что давно наблюдает за спортивными достижениями боксера и с нетерпением ждет поединка.

"Я ждал этого момента от боя до боя с 2012 года. Для меня это праздник, уверен, как и для тысячи фанатов Александра - короля этого вида спорта", - сказал он.

"Желаю, чтобы все пояса снова были на руках, чтобы следующий бой был на НСК Олимпийском. Будьте непобедимыми и в дальнейшем. Слава Украине. I'm feel", - добавил он.

Алина Шаманская

Блогерша и интервьюерша поддержала боксера в сториз. Вместе с сыном она ждет поединок в особом мерче и желает украинцу победы.

"Всей страной болеем", - поделилась она.

Звезды эмоционально поддержали Усика перед боем: что сказали Дорофеева, Цымбалюк и другиеАлина Шаманская о бое Усика с Дюбуа (скриншот)

Позитив

Украинский певец тоже в ожидании легендарного поединка. Он показался в футболке в поддержку Усика.

Звезды эмоционально поддержали Усика перед боем: что сказали Дорофеева, Цымбалюк и другиеПозитив поддержал Усика (скриншот)

Когда бой Усика и Дюбуа

Напомним, долгожданный реванш будет проходить в субботу, 19 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Главный поединок с выходом боксеров на ринг начнется около 23:30 по киевскому времени. Сама трансляция студии и андеркарда запланирована на 19:10.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Дорофеевой, Позитива, Megogo, Шаманской.

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