Знімалась в українському кіно і любила Путіна: померла актриса Валентина Тализіна

Померла 90-річна акторка з "Іронії долі" Валентина Тализіна. Після 2014 року вона відкрито підтримувала кремлівську агресію, за що потрапила на сайт "Миротворця" та "чорного списку" Мінкульту України.

Що відомо про смерть Тализіної та як вона коментувала війну, розповідає РБК-Україна.

Чому померла Тализіна

21 червня театр імені Моссовєта повідомив про смерть акторки. Причини не розкриваються, але відомо, що у 90-річної Тализіної були проблеми зі здоров'ям. В неї був рак підшлункової залози.

Театр називає смерть артистки "великою втратою для російського мистецтва".

Допис про смерть Тализіної (скріншот)

Що Тализіна говорила про війну, Україну та Лію Ахеджакову

У 2014 році акторка підписала "відкрите звернення" на підтримку анексії Криму Росією. Тоді вона називала позицію країни-агресорки "правильною". Також Тализіна прямо підтримувала повномасштабну війну, бо вважала її "потрібною справою".

Тализіна в фільмі "Велика перерва" (скріншот)

Окрім цього, акторка називала Україну "бідною" та "молодшим братом". Вона навіть скаржилася на те, що колись з нею відмовилися спілкуватися російською. З її слів, це відбулося в Івано-Франківській області, куди вона приїжджала до війни.

Українців фанатка Путіна називала "зрадниками". А ще вона любила критикувати акторку Лію Ахеджакову, яка не підтримує путінський режим. Тализіна казала, що її колега "маленька собачка", яка "зрадила" РФ.

Де знімалася Тализіна і в яких українських фільмах вона з'явилася

Відомо, що акторка грала в українських фільмах, де вона виконала як головні, так і другорядні ролі в період 1976–1990 років. Це "Квіти для Олі", "За п’ять секунд до катастрофи", "Напередодні прем’єри", "По вулицях комод водили", "Яма", "Приморський бульвар", "На знак протесту".

Також вона знімалася в радянських та російських фільмах, таких як "Іронія долі, або З легким паром!", де зіграла подругу головної героїні, "Москва сльозам не вірить", "Приморський бульвар" та "Летючий голландець".