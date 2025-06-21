ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Снималась в украинском кино и любила Путина: умерла актриса Валентина Талызина

Суббота 21 июня 2025 15:04
UA EN RU
Снималась в украинском кино и любила Путина: умерла актриса Валентина Талызина Валентина Талызина (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Умерла 90-летняя актриса из "Иронии судьбы" Валентина Талызина. После 2014 года она открыто поддерживала кремлевскую агрессию, за что попала на сайт "Миротворца" и в "черный список" Минкульта Украины.

Что известно о смерти Талызиной и как она комментировала войну, рассказывает РБК-Украина.

Почему умерла Талызина

21 июня театр имени Моссовета сообщил о смерти актрисы. Причины не раскрываются, но известно, что у 90-летней Талызиной были проблемы со здоровьем. У нее был рак поджелудочной железы.

Театр называет смерть артистки "большой потерей для российского искусства".

Снималась в украинском кино и любила Путина: умерла актриса Валентина ТалызинаСообщение о смерти Талызиной (скриншот)

Что Талызина говорила о войне, Украине и Лие Ахеджаковой

В 2014 году актриса подписала "открытое обращение" в поддержку аннексии Крыма Россией. Тогда она называла позицию страны-агрессора "правильной". Также Талызина прямо поддерживала полномасштабную войну, так как считала ее "нужным делом".

Зірку &quot;Іронії долі&quot; терміново госпіталізували: усі деталіТалызина в фильме "Большая перемена" (скриншот)

Кроме этого, актриса называла Украину "бедной" и "младшим братом". Она даже жаловалась на то, что когда-то с ней отказались общаться на русском. По ее словам, это произошло в Ивано-Франковской области, куда она приезжала до войны.

Украинцев фанатка Путина называла "предателями". А еще она любила критиковать актрису Лию Ахеджакову, которая не поддерживает путинский режим. Талызина говорила, что ее коллега "маленькая собачка", которая "предала" РФ.

Где снималась Талызина и в каких украинских фильмах она появилась

Известно, что актриса играла в украинских фильмах, где она исполнила как главные, так и второстепенные роли в период 1976-1990 годов. Это "Квіти для Олі", "За п’ять секунд до катастрофи", "Напередодні прем’єри", "По вулицях комод водили", "Яма", "Приморський бульвар", "На знак протесту".

Также она снималась в советских и российских фильмах, таких как "Ирония судьбы, или С легким паром!", где сыграла подругу главной героини, "Москва слезам не верит", "Приморский бульвар" и "Летучий голландец".

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Википедия, сообщение от театра Моссовета, росСМИ, архивные интервью Талызиной роспропагандистам.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актриса Актеры
Жизнь
На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня
На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня