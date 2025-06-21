Снималась в украинском кино и любила Путина: умерла актриса Валентина Талызина

Умерла 90-летняя актриса из "Иронии судьбы" Валентина Талызина. После 2014 года она открыто поддерживала кремлевскую агрессию, за что попала на сайт "Миротворца" и в "черный список" Минкульта Украины.

Что известно о смерти Талызиной и как она комментировала войну, рассказывает РБК-Украина.

Почему умерла Талызина

21 июня театр имени Моссовета сообщил о смерти актрисы. Причины не раскрываются, но известно, что у 90-летней Талызиной были проблемы со здоровьем. У нее был рак поджелудочной железы.

Театр называет смерть артистки "большой потерей для российского искусства".

Сообщение о смерти Талызиной (скриншот)

Что Талызина говорила о войне, Украине и Лие Ахеджаковой

В 2014 году актриса подписала "открытое обращение" в поддержку аннексии Крыма Россией. Тогда она называла позицию страны-агрессора "правильной". Также Талызина прямо поддерживала полномасштабную войну, так как считала ее "нужным делом".

Талызина в фильме "Большая перемена" (скриншот)

Кроме этого, актриса называла Украину "бедной" и "младшим братом". Она даже жаловалась на то, что когда-то с ней отказались общаться на русском. По ее словам, это произошло в Ивано-Франковской области, куда она приезжала до войны.

Украинцев фанатка Путина называла "предателями". А еще она любила критиковать актрису Лию Ахеджакову, которая не поддерживает путинский режим. Талызина говорила, что ее коллега "маленькая собачка", которая "предала" РФ.

Где снималась Талызина и в каких украинских фильмах она появилась

Известно, что актриса играла в украинских фильмах, где она исполнила как главные, так и второстепенные роли в период 1976-1990 годов. Это "Квіти для Олі", "За п’ять секунд до катастрофи", "Напередодні прем’єри", "По вулицях комод водили", "Яма", "Приморський бульвар", "На знак протесту".

Также она снималась в советских и российских фильмах, таких как "Ирония судьбы, или С легким паром!", где сыграла подругу главной героини, "Москва слезам не верит", "Приморский бульвар" и "Летучий голландец".