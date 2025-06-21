Знімалась в українському кіно і любила Путіна: померла актриса Валентина Тализіна

Чому померла Тализіна

21 червня театр імені Моссовєта повідомив про смерть акторки. Причини не розкриваються, але відомо, що у 90-річної Тализіної були проблеми зі здоров'ям. В неї був рак підшлункової залози.

Театр називає смерть артистки "великою втратою для російського мистецтва".

Допис про смерть Тализіної (скріншот)

Що Тализіна говорила про війну, Україну та Лію Ахеджакову

У 2014 році акторка підписала "відкрите звернення" на підтримку анексії Криму Росією. Тоді вона називала позицію країни-агресорки "правильною". Також Тализіна прямо підтримувала повномасштабну війну, бо вважала її "потрібною справою".

Тализіна в фільмі "Велика перерва" (скріншот)

Окрім цього, акторка називала Україну "бідною" та "молодшим братом". Вона навіть скаржилася на те, що колись з нею відмовилися спілкуватися російською. З її слів, це відбулося в Івано-Франківській області, куди вона приїжджала до війни.

Українців фанатка Путіна називала "зрадниками". А ще вона любила критикувати акторку Лію Ахеджакову, яка не підтримує путінський режим. Тализіна казала, що її колега "маленька собачка", яка "зрадила" РФ.

Де знімалася Тализіна і в яких українських фільмах вона з'явилася

Відомо, що акторка грала в українських фільмах, де вона виконала як головні, так і другорядні ролі в період 1976–1990 років. Це "Квіти для Олі", "За п’ять секунд до катастрофи", "Напередодні прем’єри", "По вулицях комод водили", "Яма", "Приморський бульвар", "На знак протесту".

Також вона знімалася в радянських та російських фільмах, таких як "Іронія долі, або З легким паром!", де зіграла подругу головної героїні, "Москва сльозам не вірить", "Приморський бульвар" та "Летючий голландець".