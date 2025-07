Зрада в прямому ефірі: директора IT-компанії застукали з колегою на концерті Coldplay (відео)

Інцидент стався під час виступу Coldplay на стадіоні Gillette. Коли об'єктив "kiss cam" сфокусувався на парі, Енді Байрон помітно запанікував, намагаючись сховатися від камери. Його супутниця просто відвернулася.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3

Цю ситуацію одразу помітив соліст гурту Кріс Мартін, додавши "перцю" до ситуації.

"Або у них роман, або вони просто дуже сором’язливі", - пожартував музикант зі сцени.

Стадіон у відповідь вибухнув сміхом.

Couple caught on kiss cam at Coldplay concert dodges out of sight as Chris Martin wonders if they’re ‘having an affair’ https://t.co/JNqFmDCJus pic.twitter.com/DtPsFJp0lj