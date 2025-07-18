Зрада в прямому ефірі: директора IT-компанії застукали з колегою на концерті Coldplay (відео)

Курйозний інцидент на концерті британської рок-групи Coldplay у місті Фоксборо, штат Массачусетс, обернувся гучним скандалом для генерального директора відомої IT-компанії Astronomer Енді Байрона. "Камера для поцілунків" випадково зафіксувала одруженого чоловіка в обіймах керівника HR-відділу Крістін Кебот, що спричинило шквал обговорень у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Що сталося

Інцидент стався під час виступу Coldplay на стадіоні Gillette. Коли об'єктив "kiss cam" сфокусувався на парі, Енді Байрон помітно запанікував, намагаючись сховатися від камери. Його супутниця просто відвернулася.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

Цю ситуацію одразу помітив соліст гурту Кріс Мартін, додавши "перцю" до ситуації.

"Або у них роман, або вони просто дуже сором’язливі", - пожартував музикант зі сцени.

Стадіон у відповідь вибухнув сміхом.

Couple caught on kiss cam at Coldplay concert dodges out of sight as Chris Martin wonders if they’re ‘having an affair’ https://t.co/JNqFmDCJus pic.twitter.com/DtPsFJp0lj — New York Post (@nypost) July 17, 2025

Хто такий Енді Байрон

Енді Байрон обіймає посаду генерального директора компанії Astronomer, яка спеціалізується на інфраструктурі даних та допомагає бізнесам керувати своїми конвеєрами даних.

Він очолює компанію з липня 2023 року і відіграв ключову роль у її стрімкому зростанні, забезпечивши клієнтам до 70% вищий час безвідмовної роботи та значно швидші операційні можливості.

До цього Байрон обіймав керівні посади у таких компаніях, як Lacework, Cybereason та Fuze.

Енді Байрон (фото: linkedin.com/Andy Byron)

Крістін Кебот, з якою Байрон потрапив у об'єктив камери, є головним директором з персоналу у Astronomer. Вона приєдналася до компанії дев'ять місяців тому і має відмінну репутацію у Кремнієвій долині за масштабування корпоративної культури.

Крістін Кебот (фото: linkedin.com/ Kristin Cabot)

Енді одружений з Меган Керріган Байрон, яка працює асоційованим директором у школі Bancroft School. Пара проживає у Нью-Йорку та виховує двох дітей.

Відео інциденту швидко набрало величезної популярності у соціальних мережах. Багато користувачів висловлюють співчуття дружині Байрона.

Глава Astronomer і HR-директорка засвітилися на kiss cam (фото: pagesix.com)

До слова, у відповідь на цей ажіотаж, Енді вимкнув коментарі на своєму профілі в LinkedIn, намагаючись обмежити публічне обговорення ситуації.

Тим часом його дружина видалила своє прізвище Байрон зі свого профілю на Facebook, що стало ще одним драматичним свідченням наслідків інциденту.