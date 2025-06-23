Зворотня сторона популярності: 5 зірок 2000-х, яких слава довела до божевілля

Слава приносить не лише захоплення публіки, а й величезний тиск. У 2000-х ці зірки були на слуху - їх пісні, ролі та образи стали символами цілої епохи. Проте не кожному вдалося витримати випробування успіхом.

У цьому матеріалі РБК-Україна згадує 5 знаменитостей, яких популярність буквально зламала і довела до божевілля.

Аманда Байнс

У десятирічному віці Аманда Байнс вже була зіркою - вона дебютувала в телешоу All That, а незабаром отримала власну програму.

Ролі сипалися одна за одною, і дівчинка миттєво опинилася в центрі уваги. Та підліткова слава швидко перетворилася на серйозне випробування: надмірна медійність і тиск не пройшли безслідно - зірка не витримала.

Кадр з фільму "Сідні Вайт"

Згодом в Аманди почалися проблеми з ментальним здоров’ям і вживанням заборонених речовин.

Вона звинуватила батьків у надмірному контролі та привласненні грошей, що ще більше погіршило її емоційний стан.

У 2010 році, у 24 роки, акторка оголосила про завершення кар’єри. Далі - госпіталізація в психіатричну клініку та офіційна опіка матері, яка тривала майже десять років - з 2013 по 2022.

Зовнішність Аманда також змінилася: вона пофарбувала волосся в чорний, зробила татуювання на обличчі та тілі, набрала вагу й почала вдягатися неохайно.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Але після тривалої реабілітації акторка знайшла для себе новий сенс - мистецтво.

Вона закінчила коледж дизайну, і в 2024 році її картини вже були представлені на виставці. Зараз вона більше не знімається в кіно, а займається творчістю.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Нещодавно 39-річну зірку фільмів "Вона - чоловік" і "Чого хоче дівчина" помітили під час прогулянки в Калабасасі.

Вона була у світлому образі з новою стрижкою - блонд з видовженими пасмами ззаду.

І хоча її стиль і вигляд вже давно не мають нічого спільного з образом дівчинки з каналів Nickelodeon, в Аманді відчувається новий спокій і прийняття себе.

Amanda Bynes Spotted Leaving Erewhon in Calabasas 06-20-25

-> https://t.co/7QWXUbPg1O pic.twitter.com/UL2toB7Ydp — Tha Starz (@thastarz) June 21, 2025

Ліндсі Лохан

Ще з трьох років Ліндсі працювала моделлю, а згодом стала суперзіркою - "Пастка для батьків", "Чумова п’ятниця", "Дрянні дівчата".

Але особисті драми, нестабільні стосунки з рідними, тиск ЗМІ та вечірки стали її реальністю.

Алкоголь, наркотики, арешти - зірка не раз потрапляла до реабілітаційних центрів і навіть лікувалась за рішенням суду.

Кадр з серіалу "Погані дівчиська"

Втім, Лохан вдалося вирватися з цього кола. У 2018 вона запустила реаліті про себе, а в 2024-му з’явилася в мюзиклі Mean Girls та кількох романтичних комедіях.

Це не гучне повернення, але фанати щасливі знову бачити її на екранах.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Маколей Калкін

Кевін із "Один удома" став улюбленцем мільйонів, але дитяча популярність обернулася трагедією.

Калкін не витримав тиску та в 14 років залишив кіно. Головна причина - не провальні ролі, а токсичні стосунки з батьком, який контролював кожен його крок і розпоряджався всіма грошима.

Кадр з фільму "Сам удома 2"

У 15 років Маколей подав до суду, щоб повернути собі фінансову незалежність.

Та стрес зробив свою справу - зірка підсіла на наркотики. Його неодноразово арештовували за зберігання заборонених речовин.

Після тривалої паузи він повернувся - у рекламі Google, а згодом у серіалах Fallout та Very Important Player.

Тепер Калкін не прагне нової слави, але продовжує працювати в індустрії.

Маколей Калкін (фото: )instagram.com/culkamania)

Майкл Джексон

Поп-король з дитинства зазнавав насильства з боку батька, що сильно вплинуло на його психіку. Діагноз вітиліго змусив співака змінити зовнішність - він освітлював шкіру, робив численні пластичні операції.

Ексцентричність Джексона - його будинки-казки, уникаючий стиль життя - лише посилювали підозри й чутки.

Майкл Джексон (фото: Вікіпедія)

Кульмінація - скандальні звинувачення в домаганнях. Хоч доказів і не було, це вдарило по його репутації.

Джексон ізолювався, став залежним від знеболювальних. У 2009-му, за кілька тижнів до великого концертного туру, співак помер від передозування. Йому було 50.

Брітні Спірс

Зірка з восьмирічного віку, Брітні зазнала шаленого тиску слави. У 25 вона розлучилася, втратила опіку над дітьми, мала проблеми з алкоголем і психікою. С

кандальне гоління голови й напад на авто папараці - лише вершина айсберга.

Її визнали недієздатною - з 2008 по 2021 рік вона жила під жорстким контролем батька.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Не могла вирішувати навіть, яке приймати лікування. Тільки завдяки руху #FreeBritney їй повернули свободу.

Після цього вона встигла вийти заміж і знову розлучитись. А от відео в соцмережах з її танцями й досі викликають занепокоєння у фанатів.