Зворотня сторона популярності: 5 зірок 2000-х, яких слава довела до божевілля
Слава приносить не лише захоплення публіки, а й величезний тиск. У 2000-х ці зірки були на слуху - їх пісні, ролі та образи стали символами цілої епохи. Проте не кожному вдалося витримати випробування успіхом.
У цьому матеріалі РБК-Україна згадує 5 знаменитостей, яких популярність буквально зламала і довела до божевілля.
Аманда Байнс
У десятирічному віці Аманда Байнс вже була зіркою - вона дебютувала в телешоу All That, а незабаром отримала власну програму.
Ролі сипалися одна за одною, і дівчинка миттєво опинилася в центрі уваги. Та підліткова слава швидко перетворилася на серйозне випробування: надмірна медійність і тиск не пройшли безслідно - зірка не витримала.
Кадр з фільму "Сідні Вайт"
Згодом в Аманди почалися проблеми з ментальним здоров’ям і вживанням заборонених речовин.
Вона звинуватила батьків у надмірному контролі та привласненні грошей, що ще більше погіршило її емоційний стан.
У 2010 році, у 24 роки, акторка оголосила про завершення кар’єри. Далі - госпіталізація в психіатричну клініку та офіційна опіка матері, яка тривала майже десять років - з 2013 по 2022.
Зовнішність Аманда також змінилася: вона пофарбувала волосся в чорний, зробила татуювання на обличчі та тілі, набрала вагу й почала вдягатися неохайно.
Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)
Але після тривалої реабілітації акторка знайшла для себе новий сенс - мистецтво.
Вона закінчила коледж дизайну, і в 2024 році її картини вже були представлені на виставці. Зараз вона більше не знімається в кіно, а займається творчістю.
Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)
Нещодавно 39-річну зірку фільмів "Вона - чоловік" і "Чого хоче дівчина" помітили під час прогулянки в Калабасасі.
Вона була у світлому образі з новою стрижкою - блонд з видовженими пасмами ззаду.
І хоча її стиль і вигляд вже давно не мають нічого спільного з образом дівчинки з каналів Nickelodeon, в Аманді відчувається новий спокій і прийняття себе.
Amanda Bynes Spotted Leaving Erewhon in Calabasas 06-20-25— Tha Starz (@thastarz) June 21, 2025
-> https://t.co/7QWXUbPg1O pic.twitter.com/UL2toB7Ydp
Ліндсі Лохан
Ще з трьох років Ліндсі працювала моделлю, а згодом стала суперзіркою - "Пастка для батьків", "Чумова п’ятниця", "Дрянні дівчата".
Але особисті драми, нестабільні стосунки з рідними, тиск ЗМІ та вечірки стали її реальністю.
Алкоголь, наркотики, арешти - зірка не раз потрапляла до реабілітаційних центрів і навіть лікувалась за рішенням суду.
Кадр з серіалу "Погані дівчиська"
Втім, Лохан вдалося вирватися з цього кола. У 2018 вона запустила реаліті про себе, а в 2024-му з’явилася в мюзиклі Mean Girls та кількох романтичних комедіях.
Це не гучне повернення, але фанати щасливі знову бачити її на екранах.
Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)
Маколей Калкін
Кевін із "Один удома" став улюбленцем мільйонів, але дитяча популярність обернулася трагедією.
Калкін не витримав тиску та в 14 років залишив кіно. Головна причина - не провальні ролі, а токсичні стосунки з батьком, який контролював кожен його крок і розпоряджався всіма грошима.
Кадр з фільму "Сам удома 2"
У 15 років Маколей подав до суду, щоб повернути собі фінансову незалежність.
Та стрес зробив свою справу - зірка підсіла на наркотики. Його неодноразово арештовували за зберігання заборонених речовин.
Після тривалої паузи він повернувся - у рекламі Google, а згодом у серіалах Fallout та Very Important Player.
Тепер Калкін не прагне нової слави, але продовжує працювати в індустрії.
Маколей Калкін (фото: )instagram.com/culkamania)
Майкл Джексон
Поп-король з дитинства зазнавав насильства з боку батька, що сильно вплинуло на його психіку. Діагноз вітиліго змусив співака змінити зовнішність - він освітлював шкіру, робив численні пластичні операції.
Ексцентричність Джексона - його будинки-казки, уникаючий стиль життя - лише посилювали підозри й чутки.
Майкл Джексон (фото: Вікіпедія)
Кульмінація - скандальні звинувачення в домаганнях. Хоч доказів і не було, це вдарило по його репутації.
Джексон ізолювався, став залежним від знеболювальних. У 2009-му, за кілька тижнів до великого концертного туру, співак помер від передозування. Йому було 50.
Брітні Спірс
Зірка з восьмирічного віку, Брітні зазнала шаленого тиску слави. У 25 вона розлучилася, втратила опіку над дітьми, мала проблеми з алкоголем і психікою. С
кандальне гоління голови й напад на авто папараці - лише вершина айсберга.
Її визнали недієздатною - з 2008 по 2021 рік вона жила під жорстким контролем батька.
Брітні Спірс (фото: Getty Images)
Не могла вирішувати навіть, яке приймати лікування. Тільки завдяки руху #FreeBritney їй повернули свободу.
Після цього вона встигла вийти заміж і знову розлучитись. А от відео в соцмережах з її танцями й досі викликають занепокоєння у фанатів.
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