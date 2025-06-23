Обратная сторона популярности: 5 звезд 2000-х, которых слава довела до безумия

Слава приносит не только восхищение публики, но и огромное давление. В 2000-х эти звезды были на слуху - их песни, роли и образы стали символами целой эпохи. Однако не каждому удалось выдержать испытание успехом.

В этом материале РБК-Украина вспоминает 5 знаменитостей, которых популярность буквально сломала и довела до безумия.

Аманда Байнс

В десятилетнем возрасте Аманда Байнс уже была звездой - она дебютировала в телешоу All That, а вскоре получила собственную программу.

Роли сыпались одна за другой, и девочка мгновенно оказалась в центре внимания. Но подростковая слава быстро превратилась в серьезное испытание: чрезмерная медийность и давление не прошли бесследно - звезда не выдержала.

Кадр из фильма "Сидни Уайт"

Со временем у Аманды начались проблемы с ментальным здоровьем и употреблением запрещенных веществ.

Она обвинила родителей в чрезмерном контроле и присвоении денег, что еще больше ухудшило ее эмоциональное состояние.

В 2010 году, в 24 года, актриса объявила о завершении карьеры. Далее - госпитализация в психиатрическую клинику и официальная опека матери, которая длилась почти десять лет - с 2013 по 2022.

Внешность Аманда также изменилась: она покрасила волосы в черный, сделала татуировки на лице и теле, набрала вес и начала одеваться неопрятно.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamandaamanda1986)

Но после длительной реабилитации актриса нашла для себя новый смысл - искусство.

Она окончила колледж дизайна, и в 2024 году ее картины уже были представлены на выставке. Сейчас она больше не снимается в кино, а занимается творчеством.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamandaamanda1986)

Недавно 39-летнюю звезду фильмов "Она - мужчина" и "Чего хочет девушка" заметили во время прогулки в Калабасасе.

Она была в светлом образе с новой стрижкой - блонд с удлиненными прядями сзади.

И хотя ее стиль и вид уже давно не имеют ничего общего с образом девочки с каналов Nickelodeon, в Аманде чувствуется новое спокойствие и принятие себя.

Amanda Bynes Spotted Leaving Erewhon in Calabasas 06-20-25

-> https://t.co/7QWXUbPg1O pic.twitter.com/UL2toB7Ydp — Tha Starz (@thastarz) June 21, 2025

Линдси Лохан

Еще с трех лет Линдси работала моделью, а со временем стала суперзвездой - "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки".

Но личные драмы, нестабильные отношения с родными, давление СМИ и вечеринки стали ее реальностью.

Алкоголь, наркотики, аресты - звезда не раз попадала в реабилитационные центры и даже лечилась по решению суда.

Кадр из сериала "Плохие девчонки"

Впрочем, Лохан удалось вырваться из этого круга. В 2018 она запустила реалити о себе, а в 2024-м появилась в мюзикле Mean Girls и нескольких романтических комедиях.

Это не громкое возвращение, но фанаты счастливы снова видеть ее на экранах.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Маколей Калкин

Кевин из "Один дома" стал любимцем миллионов, но детская популярность обернулась трагедией.

Калкин не выдержал давления и в 14 лет покинул кино. Главная причина - не провальные роли, а токсичные отношения с отцом, который контролировал каждый его шаг и распоряжался всеми деньгами.

Кадр из фильма "Один дома 2"

В 15 лет Маколей подал в суд, чтобы вернуть себе финансовую независимость.

Но стресс сделал свое дело - звезда подсела на наркотики. Его неоднократно арестовывали за хранение запрещенных веществ.

После длительной паузы он вернулся - в рекламе Google, а затем в сериалах Fallout и Very Important Player.

Теперь Калкин не стремится к новой славе, но продолжает работать в индустрии.

Маколей Калкин (фото: )instagram.com/culkamania)

Майкл Джексон

Поп-король с детства подвергался насилию со стороны отца, что сильно повлияло на его психику. Диагноз витилиго заставил певца изменить внешность - он осветлял кожу, делал многочисленные пластические операции.

Эксцентричность Джексона - его дома-сказки, избегающий стиль жизни - лишь усиливали подозрения и слухи.

Майкл Джексон (фото: Википедия)

Кульминация - скандальные обвинения в домогательствах. Хоть доказательств и не было, это ударило по его репутации.

Джексон изолировался, стал зависимым от обезболивающих. В 2009-м, за несколько недель до большого концертного тура, певец умер от передозировки. Ему было 50 лет.

Бритни Спирс

Звезда с восьмилетнего возраста, Бритни подверглась безумному давлению славы. В 25 она развелась, потеряла опеку над детьми, имела проблемы с алкоголем и психикой. С

кандальное бритье головы и нападение на авто папарацци - лишь вершина айсберга.

Ее признали недееспособной - с 2008 по 2021 год она жила под жестким контролем отца.

Бритни Спирс (фото: Getty Images)

Не могла решать даже, какое принимать лечение. Только благодаря движению #FreeBritney ей вернули свободу.

После этого она успела выйти замуж и снова развестись. А вот видео в соцсетях с ее танцами до сих пор вызывают беспокойство у фанатов.