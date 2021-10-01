"Вытащит из шкафа все скелеты": экс-участник "Холостячки" сделал резкое заявление о Злате Огневич и шоу

Пока в новых выпусках культового шоу бурлят горячие страсти, интернет также взрывается от скандальных признаний бывших участников "Холостячки". В интервью для Lite 43-летний кинодеятель Юрий Рудый рассказал о том, что на самом деле происходит за кулисами реалити-шоу.

Юрий - один из девяти мужчин, с которыми "Холостячка" Злата Огневич распрощалась после первой вечеринки. И за почти двухчасовым выпуском шоу стоят целые недели подготовки - так, наш герой имел немало времени, чтобы почувствовать атмосферу шоу. В эксклюзивном интервью он рассказал об уроках, которые вынес из проекта и дал советы будущим участникам.

Вы писали в "Фейсбуке", что в шоу вырывали слова из контекста, переставляли диалоги местами. Получается, то, что показали зрителям - постановка?

Любое шоу - это микс постановки (то есть определенного сценария, по которому должны развиваться события) и того, что происходит на самом деле. Есть концепция шоу, изначальная идея, однако в процессе съемок они могут неожиданно меняться. Например, кто-то сказал что-то интригующее или выкинул чушь - редакторы сразу же подхватывают новый виток сюжета и развивают его.

Я бы сказал, что участники шоу - это в определенной степени актеры, которые в идеале играют самих себя. У меня получилось по-другому - как раз благодаря этим вырванным из контекста репликам меня подали в амплуа абьюзера. На самом деле никаких "претензий" к Злате у меня не было - между нами произошло небольшое недоразумение, которое мы искренне проговорили. Но в передачу вошли лишь те реплики, которые создали вокруг моей персоны атмосферу скандала.

Юрий Рудый решил рассказать правду о проекте (фото: пресс-служба)

Почему вы решили принять участие в шоу и как вообще происходил отбор участников?

Если вас не пригласили сами кастинг-менеджеры проекта, нужно подать заявку - и уже во время отбора проявить свою харизму и изюминку, доказать, что вы умеете держаться перед камерой. Меня приглашали к участию еще в первом сезоне шоу, но тогда я отказался: честно говоря, для меня была немного странной идея соревноваться вместе с другими альфа-самцами за расположение одной девушки.

И когда меня пригласили на "Холостячку-2", я подумал и... согласился. В конце концов, на протяжении веков существовали турниры, на которых отважные рыцари соревновались за сердце прекрасной дамы. Поэтому я решил: почему бы и нет, может и мне в ХХІ веке повезет встретить свою судьбу на таком вот "турнире"?

То есть вы руководствовались искренней надеждой найти свою любовь?

Да, а почему бы и нет! Судьбоносная встреча может состояться где угодно. Но не буду кривить душой: меня также привлекала идея принять участие в одном из самых рейтинговых телепроектов страны. Для меня, как и для любого человека бизнеса, это шанс получить дополнительные полезные знакомства и возможности.

Любви на передаче вы не встретили. А как насчет второй цели - расширения бизнеса?

Я продолжаю общаться с некоторыми ребятами из проекта, причем не только с текущего сезона, а то и с предыдущего. С кем-то из них мы даже сотрудничаем как бизнесмены. Так что да, прагматичная составляющая моего участия в шоу получилась более удачной, чем амурная.

Юрий больше не желает иметь дело с реалити-шоу (фото: пресс-служба)

Как вообще складываются отношения между участниками шоу? На экране вы соперники, а в жизни, получается, возможна даже дружба?

В реальности все происходит, как и в любом мужском коллективе: есть и дружба, и соперничество, и антипатия, а порой даже желание разбить друг другу лица.

С самой Златой у нас было несколько коротких диалогов в соцсетях - это и все, нас ничего не объединяет. Но если мы случайно где-то встретимся, я буду рад пообщаться или поработать вместе. Скажу откровенно: Злата мне понравилась, она искренняя и достойная девушка. Я бы охотно снял для нее клип, даже без режиссерского гонорара.

Поскольку мы говорим о шоу свиданий, скажите: когда вы в последний раз влюблялись по-настоящему?

Не люблю раскрывать интимные подробности своей жизни, но поскольку я уже готов был влюбиться публично, Расскажу немного и о прошлом. Я любил свою бывшую жену, с которой развелся более трех лет назад. Мы прожили в браке 9 счастливых лет, а расстались, если честно, по-глупому: в какой-то миг нам показалось, что мы разлюбили друг друга. Но... что сделано, то сделано. Нужно двигаться дальше и не зацикливаться на прошлом.

Юрий Рудый и Злата Огневич (фото: instagram.com/yuriyrudy)

Какой привкус у вас остался от участия в проекте?

Это был первый и последний раз, когда я участвовал в реалити-шоу (смеется - прим. ред.). Я понял, что выстраивать отношения под "прицелом" видеокамер чрезвычайно трудно и для такого эмоционального человека, как я, наверное, невозможно. К тому же я не хочу играть персонажа, которого из меня пытаются "слепить" режиссеры шоу - а оставаться на подобных проектах самим собой почти нереально. Сожалею ли я о том, что вообще принял участие? Наверное, нет - я не привык жалеть о том, чего не исправить. К тому же благодаря шоу я лучше познал самого себя и понял, чего я хочу от жизни.

Что бы вы посоветовали будущим участникам шоу?

Быть готовыми к самым неожиданным поворотам! Вы станете заложником машины под названием "реалити-шоу", где чем больше хайпа, тем выше рейтинги. С большой долей вероятности шоу вытащит из шкафа все скелеты, за которые придется краснеть перед всей страной. Но это не значит, что не стоит пробовать. Вы получите, как минимум, неоценимый опыт.