"Вытащит из шкафа все скелеты": экс-участник "Холостячки" сделал резкое заявление о Злате Огневич и шоу
Пока в новых выпусках культового шоу бурлят горячие страсти, интернет также взрывается от скандальных признаний бывших участников "Холостячки". В интервью для Lite 43-летний кинодеятель Юрий Рудый рассказал о том, что на самом деле происходит за кулисами реалити-шоу.
Юрий - один из девяти мужчин, с которыми "Холостячка" Злата Огневич распрощалась после первой вечеринки. И за почти двухчасовым выпуском шоу стоят целые недели подготовки - так, наш герой имел немало времени, чтобы почувствовать атмосферу шоу. В эксклюзивном интервью он рассказал об уроках, которые вынес из проекта и дал советы будущим участникам.
Вы писали в "Фейсбуке", что в шоу вырывали слова из контекста, переставляли диалоги местами. Получается, то, что показали зрителям - постановка?
Любое шоу - это микс постановки (то есть определенного сценария, по которому должны развиваться события) и того, что происходит на самом деле. Есть концепция шоу, изначальная идея, однако в процессе съемок они могут неожиданно меняться. Например, кто-то сказал что-то интригующее или выкинул чушь - редакторы сразу же подхватывают новый виток сюжета и развивают его.
Я бы сказал, что участники шоу - это в определенной степени актеры, которые в идеале играют самих себя. У меня получилось по-другому - как раз благодаря этим вырванным из контекста репликам меня подали в амплуа абьюзера. На самом деле никаких "претензий" к Злате у меня не было - между нами произошло небольшое недоразумение, которое мы искренне проговорили. Но в передачу вошли лишь те реплики, которые создали вокруг моей персоны атмосферу скандала.
Юрий Рудый решил рассказать правду о проекте (фото: пресс-служба)
Почему вы решили принять участие в шоу и как вообще происходил отбор участников?
Если вас не пригласили сами кастинг-менеджеры проекта, нужно подать заявку - и уже во время отбора проявить свою харизму и изюминку, доказать, что вы умеете держаться перед камерой. Меня приглашали к участию еще в первом сезоне шоу, но тогда я отказался: честно говоря, для меня была немного странной идея соревноваться вместе с другими альфа-самцами за расположение одной девушки.
И когда меня пригласили на "Холостячку-2", я подумал и... согласился. В конце концов, на протяжении веков существовали турниры, на которых отважные рыцари соревновались за сердце прекрасной дамы. Поэтому я решил: почему бы и нет, может и мне в ХХІ веке повезет встретить свою судьбу на таком вот "турнире"?
То есть вы руководствовались искренней надеждой найти свою любовь?
Да, а почему бы и нет! Судьбоносная встреча может состояться где угодно. Но не буду кривить душой: меня также привлекала идея принять участие в одном из самых рейтинговых телепроектов страны. Для меня, как и для любого человека бизнеса, это шанс получить дополнительные полезные знакомства и возможности.
Любви на передаче вы не встретили. А как насчет второй цели - расширения бизнеса?
Я продолжаю общаться с некоторыми ребятами из проекта, причем не только с текущего сезона, а то и с предыдущего. С кем-то из них мы даже сотрудничаем как бизнесмены. Так что да, прагматичная составляющая моего участия в шоу получилась более удачной, чем амурная.
Юрий больше не желает иметь дело с реалити-шоу (фото: пресс-служба)
Как вообще складываются отношения между участниками шоу? На экране вы соперники, а в жизни, получается, возможна даже дружба?
В реальности все происходит, как и в любом мужском коллективе: есть и дружба, и соперничество, и антипатия, а порой даже желание разбить друг другу лица.
С самой Златой у нас было несколько коротких диалогов в соцсетях - это и все, нас ничего не объединяет. Но если мы случайно где-то встретимся, я буду рад пообщаться или поработать вместе. Скажу откровенно: Злата мне понравилась, она искренняя и достойная девушка. Я бы охотно снял для нее клип, даже без режиссерского гонорара.
Поскольку мы говорим о шоу свиданий, скажите: когда вы в последний раз влюблялись по-настоящему?
Не люблю раскрывать интимные подробности своей жизни, но поскольку я уже готов был влюбиться публично, Расскажу немного и о прошлом. Я любил свою бывшую жену, с которой развелся более трех лет назад. Мы прожили в браке 9 счастливых лет, а расстались, если честно, по-глупому: в какой-то миг нам показалось, что мы разлюбили друг друга. Но... что сделано, то сделано. Нужно двигаться дальше и не зацикливаться на прошлом.
Юрий Рудый и Злата Огневич (фото: instagram.com/yuriyrudy)
Какой привкус у вас остался от участия в проекте?
Это был первый и последний раз, когда я участвовал в реалити-шоу (смеется - прим. ред.). Я понял, что выстраивать отношения под "прицелом" видеокамер чрезвычайно трудно и для такого эмоционального человека, как я, наверное, невозможно. К тому же я не хочу играть персонажа, которого из меня пытаются "слепить" режиссеры шоу - а оставаться на подобных проектах самим собой почти нереально. Сожалею ли я о том, что вообще принял участие? Наверное, нет - я не привык жалеть о том, чего не исправить. К тому же благодаря шоу я лучше познал самого себя и понял, чего я хочу от жизни.
Что бы вы посоветовали будущим участникам шоу?
Быть готовыми к самым неожиданным поворотам! Вы станете заложником машины под названием "реалити-шоу", где чем больше хайпа, тем выше рейтинги. С большой долей вероятности шоу вытащит из шкафа все скелеты, за которые придется краснеть перед всей страной. Но это не значит, что не стоит пробовать. Вы получите, как минимум, неоценимый опыт.
Ранее мы писали, что в сети всплыло видео участника "Холостячки 2", скандально покинувшего шоу - он пояснил свой поступок.