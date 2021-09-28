В сети всплыло видео участника "Холостячки 2", скандально покинувшего шоу: он пояснил свой поступок

В прошлую пятницу, 24 сентября, на канале СТБ вышел второй выпуск романтического реалити -шоу "Холостячка 2" со Златой Огневич. Проект на неделе покинуло сразу двое участников, причем один из них – по своей инициативе. 32-летний детский тренер по плаванию Игорь Присяжнюк заявил в видеообращении к певице, что изначально не планировал задерживаться на проекте и хочет продолжить общение за его рамками.

Игорь предупредил – красноречим он не отличается, но постарается донести свои мысли и намерения максимально четко и конструктивно.

"Я считаю тебя очень красивой девушкой, очень интересной, и мне хотелось бы продолжить общение с тобой, которое бы могло перерости в нечто большее. Но я считаю, что на ТВ не всегда все правдиво и не всегда все зависит от нас. Поэтому хотел бы продолжить общение вне проекта", - поделился своим намеренем тренер по плаванию.

Игорь изначально не планировал надолго задерживаться в шоу (фото: instagram.com/forte_igor)

Он отметил, что должен вернуться к работе и пояснил, почему. "Я работаю с детьми, и они требуют постоянных занятий. Они не могут делать длительных перерывов, у меня есть особенные дети, а с ними вообще нельзя прерывать занятия", - высказался участник реалити.

Игорь заявил, что на проект он пришел на небольшой термин, чтобы познакомиться с певицей в надежде, что общение будет происходить вне проекта.

Мужчина попросил на церемонии роз не вручать ему бутоньерку, если Злата намерена это сделать.

Игорь предложил Злате общение вне проекта (фото: instagram.com/forte_igor)

"Если ты хотела вручить розу, то не делай этого, чтобы я мог уйти с проекта, продолжить занятия со своими детьми и надеяться на та, что в этом проекте у тебя не выйдет найти любовь, и по окончанию "Холостячки" ты мне позвонишь и мы продолжим общение", - закончил свою речь Игорь.

К слову, на пост-шоу "Как выйти замуж" Игорь приехать не смог – он заболел коронавирусом и остался дома. Зато во время прямого включения подтвердил все сказанное в видеообращение – мужчина действительно изначально шел на проект ненадолго, и даже если бы между ним и Златой пробежала искра, все равно бы действовал по намеченному плану. Конкуренты Игоря возмутились его хитрости и заявили, что считают – участник занял чье-то место.

Также выяснилось, что мужчина уже участвовал в различных шоу. Он подтвердил эту информацию, но отметил, что это были те проекты, где можно выиграть деньги.