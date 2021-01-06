Каньон, "сахара" и подводный лес: топ-3 мест экзотической страны рядом с нами

Ведущие тревел-программы "Орел&Решка. Чудеса Света" показали места невероятной красоты, от которых захватывает дух. Величественные пейзажи, люди с их обычаями, национальные наряды, традиционная кухня - то, чем может поразить Южный Казахстан.

В новом выпуске программы на "Новом канале" ведущие побывали в топ-3 мест, которые обязательно должен увидеть каждый турист, посетивший страну.

Чарынский каньон

Это место - одно из величайших чудес Южного Казахстана. Каньон называется так, ведь протянулся на 154 километра вдоль реки Чарын, а находится за 180 км от города Алматы. Самое удивительное то, как природа красиво обработала скалы и камни там. Но не только это очаровывает своим видом, а и сама виновница торжества - река Чарын.

Чарынский каньон (фото: пресс-служба Нового канала)

Озеро Каинды

Этот водоем - очень холодный. Даже летом температура поднимается максимум до +6 градусов. Но самое интересное не это, а то, что под водой там сформировался настоящий волшебный мир - подводный лес. Представьте, над водой видны стволы, а под ней - зеленые и пушистые кроны. Деревья торчат, как иглы, и выглядит это очень красиво и одновременно очень странно.

"Сперва можно подумать, что под водой деревья сохранили свои иглы, но это не так, - рассказывает ведущий Антон Зайцев. - На месте хвои поселились водоросли и создали удивительное изумрудное ожерелье на ветвях. Несмотря на то, что озеру Каинды больше ста лет, ни одно дерево в нем до сих пор не сгнило и не испортилось. И все благодаря ледяной воде".

Озеро Каинды (фото: пресс-служба Нового канала)

Казахская сахара

Пролетая над Южным Казахстаном, как будто путешествуешь по разным континентам нашей планеты. Ведущий тревела был в восторге, когда пейзаж на горы, как в Патагонии, изменили реки и болота, как на севере Канады, а потом виднелась настоящая африканская саванна. И, казалось бы, сюрпризов больше не будет, но нет. На горизонте появилась настоящая казахская сахара.

"Будто пустыней здесь и не пахло, но вдруг видишь огромный бархан, длиной три километра и высотой 150 метров, - делится Зайцев. - Местные говорят, что еще интересно то, что через ветер он создает интересные звуки, как будто гудит. Казахи верят, что под дюнами есть шайтан, который бормочет, когда кто-то хочет его разбудить".

Казахская сахара (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее мы писали, про уникальный "парк будущего", который находится за 40 км от Львова. Он называется Park 3020 и расположен на территории закрытого пятизвездочного спа-отеля.