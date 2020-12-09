Мини-Италия под Львовом: как окунуться в атмосферу барокко, не выезжая заграницу

Макс Узол и Оля Манько посетили Львовскую область, а именно – село Подгорцы. Чаще всего туристы приезжают туда, чтобы посмотреть на Подгорецкий замок, но не знают о еще одной красоте, которая находится в тех краях. Именно ее и показали ведущие "Нового канала" в своем тревел-блоге.

"Костел Воздвижения – место, куда, к сожалению, не всегда доходят туристы. Но этот храм напрямую связан с Подгорецким замком, потому что построен в XVIII веке по приказу его владельца – коронного гетмана Речи Посполитой Вацлава Жевуского. Костел должен был стать ему усыпальницей", – говорит ведущая.

Костел Воздвижения под Львовом (фото: кадр из видео)

Этот храм – отличная локация для свадебной фотосессии. Макс и Оля во время съемок тоже встретили пару молодоженов. Это и не удивительно, ведь атмосфера там царит очень таинственная и аристократическая.

"Вы просто посмотрите на эти колонны, на эти скульптуры. На самом деле, есть такое впечатление, что ты где-то в Италии. Кстати, это не зря, потому что костел строили в стиле итальянского барокко и задумывался он, как копия храма в Турине. Поэтому можно сказать, что это такая мини-Италия возле Бродов, в Подгорцах", – с восторгом показала Манько.

Костел Воздвижения под Львовом (фото: кадр из видео)

Вообще у этого костела очень интересная и насыщенная история. В послевоенные годы его отреставрировали, но использовали как подсобное помещение для больницы, которая располагалась в Подгорецком замке. А потом советская власть разместила там склад для горюче-смазочных материалов, и это очень повредило роспись, которая есть внутри церкви.

Костел Воздвижения под Львовом (фото: кадр из видео)

В храме было восемь скульптур, а осталось только семь и одно пустое место. Восьмую скульптуру разрушили после Второй мировой войны. Первая версия – в нее попал снайпер, а вторая – артиллерийский снаряд. Кстати, все статуи наверху не рандомные – это покровители семьи Жевуских", – говорит Оля.

Италия Италией, но в конце концов Оля поняла, почему для нее это место такое знакомое и завораживающе.

"Я поняла, что мне напоминает этот костел. Это же Доминиканский собор во Львове, только в миниатюре. Этим меня очень увлекает и удивляет Украина. В каком-то маленьком городке или селе можно найти такой огромный, красивенный костел в стиле итальянского барокко", – поделилась ведущая.

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