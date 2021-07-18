Опасная Болгария: ведущий рассказал, какие места в стране стоит обходить десятой дорогой

Настоящую бурлящую болгарскую жизнь лучше всего искать в городке Пловдив, тут чувствуются реальные Балканы. Пловдив - один из самых старых городов Европы, он даже старше Рима и Афин! Это очень уютное и атмосферное место, но есть в нем и другая сторона, в Пловдиве находится самый большой цыганский район в Европе. Он получил название Столипиново и считается одним из самых опасных мест в мире.

Не та Болгария, которую вы ожидали увидеть (фото: Новый канал)

Здесь живут 50 тысяч цыган. Болгары этого района стыдятся и обходят его десятой дорогой. Но с тех пор, как британский таблоид DailyMail назвал Столипиново худшим направлением для путешествий, каждый уважающий себя турист-экстремал хочет сюда попасть, считает Кирилл.

Около 40 лет назад ромам выдали бесплатные квартиры в многоэтажках, чтобы не устраивали таборы где ни попадя. Но для людей, которые привыкли кочевать, это было настоящим культурным шоком.

80% всех европейских цыган живут в Болгарии и Румынии. Ромы - целых 10% населения Болгарии. У них есть паспорта Евросоюза, но живут они по своим законам и правилам. Столипиново — это, по сути, цыганское гетто, - рассказал ведущий. - Это очень-очень грязный район. На улицах валяются горы мусора, хотя рядом стоят мусорные баки. По рассказам жителей Пловдива, ромы почти сразу сожгли паркетные полы, лифты сдали на металлолом, а мусор стали выбрасывать прямо из окон. Пока что уклад жизни ромов не смогло поменять ни одно правительство.

А теперь захотелось на пляж? (фото: Новый канал)

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Чужаку ехать в этот район рискованно, тем более с камерой. Поэтому Кирилл взял себе местного гида, это обошлось ведущему в 300 долларов. При этом местным все равно не нравилось, что их снимали на камеру, поэтому из некоторых мест съемочной группе приходилось спешно уезжать. Но не попробовать пообщаться с жителями Столипиново ведущий не мог, поэтому отправился на местную уличную дискотеку, здешние ромы любят выставить огромные колонки во дворе и врубить музыку так, чтобы стекла дрожали.

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- В Столипиново страшно мне было только первые 10 минут. Да, грязно. Мусор везде. Но народ совсем не агрессивный. Непонятно, то ли они сами по себе дружелюбные и все эти рейтинги опасных мест - туфта, то ли меня просто спасла договоренность моего гида. Но главное, что остался жив.