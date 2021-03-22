Где погулять в Киеве во время локдауна: топ мест от известного тревел-блогера

"Обожаю Киев за его муралы - полностью разрисованные стены. Вообще люблю гулять по столице, поднимая глаза и разглядывая все вокруг. Так вот, чтобы вы тоже могли полюбоваться гигантскими картинами, делюсь с вами топ-10 моих любимых муралов Киева. Сохраняйте, чтобы сделать вашу следующую прогулку ярче", - говорит ведущий Нового канала.

"Гимнастка" на Стрелецкой (координаты: 50.453536941661184, 30.511862839897077)

Это район Золотых Ворот, который я называю районом дипломатов и муралов. Потому что они там чуть ли не в каждом дворе.



Детвора на Стрелецкой

Очень необычный мурал. Кстати, в том же дворе, на соседнем доме.



"Ландыши" - самая большая Леся Украинка в Украине, которую я видел (координаты: 50.45167313628691, 30.51027653989701)

Ищи ее на перекрестке Рейтарской и Стрелецкой.



"Время перемен" (координаты: 50.45436967239311, 30.512997211061766)

Там же, на Стрелецкой. Самый яркий мурал района! Кстати, прямо на здании, где находится офис Дзидзьо.



Павел Скоропадский (координаты: 50.44509827947806, 30.491776097567328)

Красуется на Старовокзальной. Прямо по дороге к железнодорожному вокзалу.



"АТОшник" на станции метро "Осокорки" (координаты: 50.39527533747526, 30.61622026872994)

А это просто вау! Представьте, разрисованная целая станция метро. Там - аж 8 рисунков. Но именно этот больше всего мне "зашел". На нем - мой земляк Владимир Донос (с Полтавщины). Он школьный учитель из Гадяча. В АТО его батальон попал в засаду, и он пять дней пролежал ранен в лесу. К счастью, выжил.



"Вымирающий кашалот" (координаты: 50.44570831169898, 30.494526768732033)

Он "летит" на улице Жилянской.



"Герои Крут" на дворце "Украина" (координаты: 50.419449651498056, 30.522037397566205)



Велосипедист (координаты: 50.4488621414373, 30.505808201825264)

Киевский велотрек на улице Вячеслава Липинского, 15.



Украиночка ("Возрождение") на Андреевском спуске (координаты: 50.46156122914903, 30.51612263989736)



"Вестник жизни" (координаты: 50.451197973766504, 30.51289413989693)

Возле него я провел больше всего времени. Стая воронов на всю стену в дворике с воронами на Рейтарской.