Стало известно, почему Мальдивы такие дорогие: дело не в белоснежном песке и лазурном океане

Ни для кого не новость, что отдых на Мальдивах очень дорогой. Но, оказывается, это не только из-за белого песка, лазурного океана и шикарного сервиса.

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" на Новом канале Настя Ивлеева узнала основной секрет столь высокой стоимости уик-энда на этих райских островах.

"Бэкстейдж был очень дорогой. Строительство требует очень много времени и сил", - говорит управляющий отеля, где остановилась ведущая, Дмитрий Бурто.

Построить отель на Мальдивах - не дешевое удовольствие (фото: пресс-служба Нового канала)

По словам мужчины, сначала нужно арендовать маленький клочок песка посреди океана. Затем увеличить его, чтобы было где разместить гостиницу и другие здания.

"Отдельным вопросом было и есть - где взять песок? С другого острова привезти нельзя, ведь есть микрофлора. Хотя, знаете, были неудачные эксперименты, когда такими перемещениями нарушали экосистему, поэтому единственный вариант - добыть песок в своей лагуне и поместить его на пляж", - признается мужчина.

Далее следует доставить на пустой остров около тысячи рабочих, строительные материалы и технику. После этого построить электростанцию, вышку мобильной связи, очистные сооружения и станцию для заправки лодок. Затем уже привезти сотни взрослых пальм и других растений и озеленить остров. Стоимость таких работ - заоблачная. И тут еще и форс-мажоры могут быть.

Отдых на Мальдивах может влететь вам в копеечку (фото: пресс-служба Нового канала)

"У нас была ситуация с машиной, которая заехала в яму и провалилась туда. Произошло это в 400 метрах от берега. Авто весило 32 тонны. Понадобилось две недели, чтобы поставить его в вертикальное положение. Кстати, к тому времени в двигателе уже жили маленькие крабы и рыбы. Команда механиков построила туда временный мостик и перебирала двигатель в открытом океане. Только через два месяца автомобиль выехал на берег своим ходом", - рассказал Дмитрий.

Как видим, райский уголок на земле сам собой не появляется. Такой шикарный вид Мальдивы имеют благодаря настойчивому и длительному труду людей. Примерно три с половиной года уходит на строительство острова, а окупается все в среднем за 10-12 лет.

"Зная все эти факты, вопрос, почему уик-энд там стоит таких денег, можно больше не поднимать", - резюмирует Ивлеева.

Отдых на Мальдивах (фото: пресс-служба Нового канала)

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Отметим, что MONATIK с женой и детьми встретил Рождество под пальмами - именно на Мальдивских островах.

На Мальдивах, по слухам, отдыхают сейчас и Потап с Настей Каменских.