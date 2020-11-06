Настя Панина откровенно рассказала о новых ролях и отношениях с мужем-актером

9 ноября на канале "Украина" состоится премьера 16-серийного детектива "Шуша" об эксперте-криминалисте Александре Ладыниной, которая вместе с командой оперативников расследует самые сложные преступления.

Главную роль в новой картине исполнила популярная актриса Анастасия Панина. В интервью Lite она рассказала о своей новой роли, отношениях с мужем-актером и семейной традиции празднования Дня рождения.

Настя, ваша героиня Шуша категорически против каких-либо отношений, она вся в работе. Насколько вам близка эта роль?

Она, как и любая девушка, на самом деле жаждет отношений, просто тщательно это скрывает. Шуша когда-то была обманута молодым человеком, решила для себя поставить блок и не пускаться ни в какие авантюры касательно отношений. Тем не менее она, конечно, в глубине души об этом мечтает, и это случается.

Мне она не очень близка – она барышня жесткая, я гораздо мягче, совершенно по-другому реагирую на те или иные ситуации. Она криминалист, и это соответственно накладывает отпечаток на ее личность. Тем интереснее для меня приблизиться к такому роду существования, попытаться разгадать ее внутренние истории и вдохнуть в нее жизнь, какой я ее вижу.

Как-то готовились к такой серьезной роли?

Какой-то особенной подготовки не было. Это специфика нашего производства. Она отличается от зарубежной – они там готовятся годами. Здесь мы работаем в более горячих обстоятельствах, но у нас был криминалист на площадке, и это прекрасно. Общение с ним очень помогало в плане профессиональной этики, например.

Каких-то серьезных физических нагрузок, беготни тут не было, все достаточно приемлемо, и ты можешь выполнить все в силу своих физических данных. Да, можешь посмотреть документальное кино, прочитать об этом, но никто, как человек, имеющий к этой профессии непосредственное отношение, тебе лучше не поможет.

Настя Панина сыграет в сериале "Шуша" (фото: пресс-служба канала "Украина")

На съемочный период "Шуши" припал ваш День рожденья. Какие желания загадали?

Честно говоря, самое большое желание – это чтобы близкие любимые люди были здоровы, счастливы и рядом как можно больше. Это то, что я загадывают и в свой День рождения, и в Новый год.

А в профессиональном плане?..

Это скорее в Новый год. Но они, как правило, случаются в течение года – нету такого, что я сижу и загадываю, что надо сделать. Все по факту происходит.

Как вы провели этот день? Есть ли у вас традиция – обязательно быть дома, с семьей?

Провела этот день в кругу семьи, у меня был наконец-то выходной. Как правило, мы куда-то ездим, это уже последние 6-7 лет у нас происходит. Уезжаем в какой-то европейский город или на море, как удается. В этот раз случилось так, что у меня был единственный выходной, я улетела домой на один день, вечером отпраздновали и на следующее утро я прилетела на съемки в Киев. Такая профессия. Главное – что увидела близких.

У вас творческая семья (супруг Насти – популярный актер Владимир Жеребцов). Не возникает трений по этому поводу, не чувствуется конкуренция, гонка?

Мы взрослые самодостаточные люди, какие там гонки могут быть? Мы так редко видимся, что еще гоняться друг за другом… нужно получать максимум удовольствия от общения. Только Володя уехал из Киева, как я приехала. Семья – это не то место, где надо быть конкурентными друг для друга.

Настя Панина в сериале "Шуша" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вы с мужем снимались вместе в кино. Как ощущения?

Это крутой опыт, и мне бы хотелось как можно чаще сниматься с Володей вместе. Мы близкие люди, а у близких людей есть возможность кружева плести, как говорят в актерской профессии. Когда реально на полутонах можно сочинить какую-то крутую историю в кадре. Этот биохимический процесс между двумя людьми – а тем более, если вы хорошо знаете друг друга – очень важен. Можно очень филигранно это все сделать. Несколько проектов было у нас, надеюсь, будут еще.

Ваши отношения начались 10 лет назад. Сейчас у вас обоих развивается карьера. Но в начале этого пути не думали, что, может, стоит сперва стать на ноги, добиться чего-то?

Оно как-то плавно одно в другое перетекало. Карьерное движение не мешало становлению семьи и рождению ребенка. Это все вместе достаточно гармонично существует, безустановочно. Ты уже принимаешь обстоятельства, как есть, в зависимости от этого уже варьируешь свою деятельность.

Настя Панина (фото: пресс-служба канала "Украина")

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