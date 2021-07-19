Щедрая порция юмора и "крылатых" выражений: украинцам покажут комедийный детектив для всей семьи

О чем будет этот сериал, кто сыграл в нем главные роли и первые подробности - в нашем материале ниже.

О чем сериал "Детский телохранитель"

По сюжету приключенческого сериала режиссера Сергея Санина, состоятельные семьи нанимают детского охранника, если чувствуют, что их ребенку угрожает опасность, но какая, клиент часто скрывает. Часто за этим стоит семейная тайна, которую приходится распутывать главному герою.



"Тарас заканчивает военную карьеру, и ему нужно заново налаживать жизнь. Для него в спецназе все понятно, а вот с детьми ладить сложно. И ему приходится меняться внутренне, за этим интересно наблюдать. К тому же, у нас много экшена, погони, динамики - такие сцены очень захватывающие. Не могу не сказать о невероятных наших детях, которых будет охранять мой герой, они очень органичны, неожиданные, профессиональные, и это прекрасно", - рассказал актер Евгений Олейник, который играет в сериале роль охранника Тараса.

Фото: Евгений Олейник (пресс-служба канала "Украина" / instagram.com/actoroleiinyk)

В работе отставному спецназовцу помогает очаровательная девушка по имени Лада, без которой он в буквальном смысле "никуда".

"Я играю напарницу Тараса, которая водит за него авто. Моя героиня женственная, нежная, но в то же время уверенная в себе девушка. У нее есть своя тайна и непростое прошлое, о котором зритель постепенно узнает. Благодаря работе с Тарасом, она решает свои вопросы", - интригует актриса Анна Гуляева, которая играет роль Лады.

Фото: Анна Гуляева (пресс-служба канала "Украина" / instagram.com/annahuliaieva)

Кроме захватывающих расследований, семейных драм и непростых личных взаимоотношений, зрители "Детского телохранителя" получат щедрую порцию юмора и "крылатых" выражений героев.

Для кого этот сериал и кто исполняет главные роли

"Детский телохранитель" - это тот сериал, который, мы надеемся, сможет собрать у экрана всю семью. То забытое, когда все в сборе: вместе смотрят, смеются, обсуждают и остаются при этом в приподнятом настроении на весь вечер. Хотя в основе заложены серьезные вещи - вечные ценности и проблемы доверия родителей и детей. Просто мы рассказываем о них в легком жанре, через юмор", - говорит креативный автор идеи проекта Юлия Охрименко.

В сериале кроме Евгения Олейника и Анны Гуляевой снялись известные украинские актеры Константин Корецкий, Андрей Фединчик, Татьяна Печенкина, Мишко Роланд, Дмитрий Оскин, Михаил Матюхин и другие.

Фото: начало съемок (пресс-служба канала "Украина")