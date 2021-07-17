Утро начинаю с молитвы: Наталья Валевская рассказала об обратной стороне славы и секретах ресурсного состояния

Певица Наталья Валевская, которая прославилась еще в нулевые , стала судьей нового шоу на телеканале "Україна". За годы творческого пути она узнала все о жизни артиста. И открыто говорит не только о видимой стороне жизни, но и о часто неприглядном закулисье.

Специальяно для РБК-Украина Наталья рассказала, как складываются ее отношения с коллегами "Співають всі" , кому подойдет жизнь артиста, а также - как всегда оставаться в ресурсном состоянии.

Наталья, вы стали судьей шоу "Співають всі" на каналі "Україна". Что хочется передать начинающим исполнителям? О чем они не догадываются, выбирая сцену?

Одна из участниц шоу на канале "Украина" выбрала песню Highway to Hell ("Дорога в ад") группы AC/DC. Тогда прозвучал комментарий о том, что речь в ней шла о гастролях. Хотя не могу сказать, что это ад, но ездить по нашим украинским дорогам действительно очень тяжело.

Начинающим артистам нужно понимать, что когда появятся концерты, то будут переезды, придется спать по три часа, забыть об отдыхе. Но при этом ты должен выйти на сцену и спеть. Как я обычно говорю: "Артисты не болеют, у них не происходит в жизни ничего плохого". Наша профессия - дарить людям радость. Никого не интересует, какие у тебя при этом эмоции и чувства.

Наталья Валевская открыто говорит о профессии артиста (фото: пресс-служба)

Среди судей много ваших коллег и знакомых. Что вы почувствовали, когда встретились с ними?

Здесь собрались большие профессионалы. В основном люди очень редко вникают в суть личности и очень поверхностно воспринимают артистов. Но если поговорить с каждым из них, вы столько всего откроете!

Встреча с коллегами на этом шоу для меня - бальзам на душу, потому что здесь сосредоточена невероятная женская сила. У нас же, у девочек, есть потребность - произнести 21 тысячу слов в день. (Улыбнулась). Когда мы рядом с мужчиной, у которого природой заложено произнести только 8 тысяч слов в день, он не понимает, что это за словесное "недержание". А тут столько девчат! Мы друг друга понимаем! Нам ведь нужно наговориться перед съемками. И это такой обмен энергиями! Мы можем даже молчать, но проходя мимо кого-то, поздравить с новой песней, и все - этого уже достаточно. Это сорадость!

Мало того, общаясь за кулисами, понимаешь, что рядом с тобой не просто коллеги, а свои люди. Мы то и дело спрашиваем друг друга: "Чем я могу тебе быть полезной?" Но повторюсь, это все происходит до начала съемок. У нас все по-простому: мы целуемся, обнимаемся, находим новых друзей, обмениваемся телефонами. Можно потом созвониться на кофе с удовольствием или на шампанское без проблем! (Улыбнулась).

Наталья знает, как вернуть себе ресурсное состояние (фото: instagram.com/valevska_official)

Как вы начинаете свое утро?

С молитвы. Кроме того, я произношу аффирмации. Перед съемками на шоу, пока мне делали прическу, успела провести медитацию. Я знаю и использую много практик. Делюсь ими, будучи лайф-коучем. Все эти знания помогают мне оставаться в ресурсе, быть собой и проживать осмысленно каждую секунду своей жизни. Я вхожу в Ассоциацию глубинной психологии. У меня есть клиенты, которых я консультирую в режиме онлайн. Они получают от меня определенные инструменты и домашние задания. И я расту вместе с этими людьми. Каждый желающий может написать мне в директ, чтобы провести индивидуальную работу.

Почему вы захотели работать еще и как лайф-коуч?

Потому что полученные знания изменили мою жизнь, вытянули меня из очень тяжелых моментов и помогают мне быть счастливой. Я поняла, что могу поделиться с окружающими своим опытом. Некоторые из нас настолько замучены и сфокусированы на работе или на чем-то еще, что забывают о себе.

Как проходит работа с клиентом?

Я настраиваюсь на человека, и мне приходит информация, что ему нужно. Это так удивительно! Я просто проводник. Больше никак нельзя пояснить такую связь. И почему знания приходят именно ко мне, бог его знает. Наверно, мне это было необходимо, я была готова их получить.

Наталья Валевская с коллегами по шоу (фото: instagram.com/valevska_official)

Владея многими практиками, вы сразу понимаете, что за человек перед вами стоит?

Если кто-то пытается манипулировать или дестабилизировать меня, я могу немного пошатнуться эмоционально, но затем сразу понимаю, каким инструментом пользуется человек, что он от меня хочет и какие у него намерения по отношению ко мне. И тогда мне становится ясно, как действовать дальше: отойти, дистанцироваться от него или что-то ответить.

Вы и раньше были очень энергичной. Благодаря чему в вас столько драйва?

Бог дал энергию, которую я постоянно чувствую. Порой бывает так, что моя команда уже на последнем вздохе, а мне хочется еще сто дел переделать (улыбнулась). Ребята уже все лежат, и я понимаю, что их не нужно трогать, потому что у них есть определенный ресурс, а у меня его больше. Бог меня такой создал. И чтобы Он его не забрал, нужно постоянно быть с Ним в контакте и следовать Его заповедям. Это все, что Бог от нас просит.