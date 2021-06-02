Праздник 2 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
В этот день православные христиане чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
Ниже в нашем материале читайте о всех приметах и табу этого дня.
Эти мученики пострадали за веру в Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).
На Руси этот день имел название "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей", "Фалалей-огуречник".
В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы. Делалось это, по возможности, тайно: от любопытных, чтобы избежать сглаза, нужно было скрывать и гряду, и первый выросший на ней огурец, который надо было сорвать и закопать где-нибудь на огороде, подальше от чужих глаз, чтобы остальной урожай огурцов был хорошим.
Главные приметы этого дня
- Много шишек на елях - к хорошему урожаю огурцов.
- Лягушки активно квакают в этот день - будет много огурцов.
- Пчелы сердито жалят - к дождю.
- Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.
- Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.
- Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.
- Утки целый день плещутся в воде и ныряют - к дождю.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день категорически нельзя ссориться с кем-либо.
- Нельзя рассказывать сон, увиденный накануне.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Фалалея, Лилия, Сусанна.
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