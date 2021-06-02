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Свято 2 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини

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Середа 02 червня 2021 05:46
Свято 2 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини У цей день віруючі згадують мучеників, які загинули за віру в Христа (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

У цей день православні християни вшановують пам'ять мучеників Фалалія, Олександра і Астерія.

Нижче в нашому матеріалі читайте про всі прикмети і табу цього дня.

Ці мученики постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283-284).

На Русі цей день мав назву "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей","Фалалей-огуречник".

У цей день, за народною прикметою, потрібно було висівати огірки. Робилося це, по можливості, таємно: від цікавих, щоб уникнути пристріту, потрібно було приховувати і гряду, і перший виріс на ній огірок, який треба було зірвати і закопати де-небудь на городі, подалі від чужих очей, щоб інший урожай огірків був хорошим.


Головні прикмети цього дня

  • Багато шишок на ялинках - до хорошого врожаю огірків.
  • Жаби активно квакають в цей день - буде багато огірків.
  • Бджоли сердито жалять - до дощу.
  • Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня - сніг з крупою.
  • Якщо 1 і 2 червня ллє дощ, то Червень буде посушливий.
  • Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячно.
  • Качки цілий день хлюпаються у воді і пірнають - до дощу.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день категорично не можна сваритися з ким-небудь.
  • Не можна розповідати сон, побачений напередодні.

Іменини сьогодні відзначають: Олексій, Володимир, Олександра, Тимофій, Микита, Йосип, Фалалія, Лілія, Сусанна.

Раніше ми писали, які свята відзначаються в червні 2021 року, і скільки буде у нас вихідних і робочих днів.

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