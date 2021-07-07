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"Бисексуальность не порок": MELOVIN сделал еще одно заявление после камин-аута

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 14:31
"Бисексуальность не порок": MELOVIN сделал еще одно заявление после камин-аута Фото: MELOVIN признался в бисексуальности (facebook com atlasweekend)
Автор: Людмила Жукова

Украинский артист Меловин поднял очень много шума на фестивале Atlas Weekend, на котором он поцеловался вначале с лесбиянкой, а потом с парнем. Но на этом артист не остановился и сделал еще одно заявление уже на второй день музыкального мероприятия.

Новые откровения певца можно увидеть на YouTube.

"Вчера у нас был такой небольшой каминг-аут. Спасибо за ЛГБТ-флаг. Называется, признался всему миру, что все же бисексуал. Бисексуальность — не порок. Главное — это любовь, главное — это когда бегут мурашки по телу. Главное, это когда встает просто так", — сказал MELOVIN.

На второй день исполнитель уже уверенно себя чувствовал на сцене и был счастлив.

Скандальный поцелуй

Напомним, что во время своего выступления на первом дне фестиваля Atlas Weekend Меловин поверг всех в шок, сначала поцеловав девушку, а потом — парня.

К слову, канал М1, который вел прямую трансляцию фестиваля, поцелуй исполнителя не показал и вырезал его из эфира.

Генеральный директор телеканала Сергей Перцев отметил, что так произошло потому, что певец не предупреждал о своих планах режиссера.

"Чтобы перформансы на сцене показывало телевидение про них надо сообщать заранее. Какой же это каминг аут если режиссер ПТС про него не знал? Как говорится, как каминг аут подготовишь, так на нем и поплывешь. А про то, что М1 что-то там вырезал или имеет личное к житью-бытью людей было реально обидно", - написал он.

Напомним, недавно американский рэпер Lil Nas X, которому украинка сняла "сатанинский" клип, поцеловал своего танцора во время выступления на премии BET Awards.

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MELOVIN
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