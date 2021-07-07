"Бісексуальність не порок": MELOVIN зробив ще одну заяву після камін-ауту

Український артист Меловін підняв дуже багато галасу на фестивалі Atlas Weekend , на якому він поцілувався спочатку з лесбіянкою, а потім з хлопцем. Але на цьому артист не зупинився і зробив ще одну заяву вже на другий день музичного заходу.

"Вчора у нас був такий невеликий камінг-аут. Дякую за ЛГБТ-прапор. Називається, зізнався всьому світу, що все ж бісексуал. Бісексуальність - не порок. Головне - це любов, головне — це коли біжать мурашки по тілу. Головне, це коли встає просто так", — сказав MELOVIN.

На другий день виконавець вже впевнено себе почував на сцені і був щасливий.

Скандальний поцілунок

Нагадаємо, що під час свого виступу на першому дні фестивалю Atlas Weekend Меловін шокував усіх, спочатку поцілувавши дівчину, а потім — хлопця.

До слова, канал М1, який вів пряму трансляцію фестивалю, поцілунок Виконавця не показав і вирізав його з ефіру.

Генеральний директор телеканалу Сергій Перцев зазначив, що так сталося тому, що співак не попереджав про свої плани режисера.

"Щоб перформанси на сцені показувало телебачення про них треба повідомляти заздалегідь. Який же це камінг-аут якщо режисер ПТС про нього не знав? Як то кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому і попливеш. А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте до життя-буття людей було реально прикро",-написав він.